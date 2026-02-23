 Disparo al aire durante intento de asalto en la Roosevelt
Intento de asalto con disparo al aire queda grabado en video., Captura de pantalla video de X.
Intento de asalto con disparo al aire queda grabado en video. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un intento de asalto quedó registrado en un video que circula en redes sociales, en el que se observa cómo dos sujetos a bordo de una motocicleta intentan despojar de sus pertenencias al conductor de una camioneta blanca en la calzada Roosevelt, zona 7 de la ciudad de Guatemala, en medio del congestionamiento vehicular.

La grabación, captada por un automovilista que transitaba detrás del hecho, muestra cómo los delincuentes se acercan al vehículo aprovechando la lentitud del tránsito. Uno de los sujetos, quien viajaba como pasajero en la motocicleta, saca un arma de fuego y realiza un disparo al aire para intimidar al conductor y obligarlo a bajar el vidrio.

Luego del disparo, los asaltantes comienzan a tocar el vidrio de la camioneta para forzar a la víctima a entregar sus pertenencias. Sin embargo, el conductor se niega a bajar la ventana, lo que provoca nerviosismo en los delincuentes, quienes tras aproximadamente siete segundos deciden huir entre los vehículos con rumbo desconocido. De acuerdo con lo que se observa en el video, la víctima no entregó sus pertenencias.

El hecho generó alarma entre los automovilistas del sector, quienes al escuchar el disparo alertaron a los cuerpos de socorro.

Bomberos atienden a tripulantes de la camioneta

Amílcar Montejo, director de Comunicación Social de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (EMETRA), indicó que, tras escuchar el disparo, testigos alertaron a los Bomberos Municipales. Minutos después, el conductor de la camioneta detuvo su marcha más adelante, donde los socorristas brindaron atención a los tripulantes, quienes presentaban crisis nerviosa tras el hecho.

Disparos en calzada Roosevelt, zona 7, bajo puente Periférico. Motoristas asaltantes encañonan a conductor de automóvil; al oponerse hace disparo al aire. No hay heridos, las víctimas fueron atendidas por crisis nerviosa", informó Montejo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la captura de los responsables, por lo que continúa la investigación del caso por parte de la Policía Nacional Civil.

