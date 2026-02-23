 Incendio arrasa con locales comerciales en ruta al Atlántico
Nacionales

Incendio consume expendio de gas y varios locales en ruta al Atlántico

El hecho no dejó personas heridas, solo daños materiales.

Cuerpos de socorro trabajan para controlar el incendio en Km. 49 de ruta al Atlántico., PMT capitalina/Montejo
Cuerpos de socorro trabajan para controlar el incendio en Km. 49 de ruta al Atlántico. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Un incendio de grandes proporciones se registró este lunes, 23 de febrero, en un sector del kilómetro 49 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción del municipio de Sanarate, El Progreso. En el área se mantuvo alta presencia de cuerpos de socorro que trabajaron para sofocar las llamas.

De acuerdo con la información compartida, por causas no establecidas se inició el fuego en un área donde se ubican varios negocios. El mismo consumió un expendio de gas, una bodega donde se almacenaban tarimas de madera y afectó varios locales comerciales.

"Los bomberos se encuentran atacando el incendio en el área. Precaución para los usuarios de este tramo", expresó en horas de la mañana Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, tomando en cuenta que estaba en desarrollo la atención de esta emergencia.

El funcionario municipal compartió en sus redes sociales un video relacionado con este incidente. En el mismo se puede observar la magnitud del incendio. Las columnas de humo y el fuego son visibles desde gran distancia en el perímetro.

Bomberos controlan incendio

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que a su centro de llamadas ingresaron alertas durante horas de la madrugada de este lunes para reportar el incendio que se presentaba en el kilómetro 49 de la ruta al Atlántico.

Cecilio Chacaj, vocero de la institución, explicó que los elementos de las estaciones de Bomberos Municipales Departamentales de Sanarate y San Antonio La Paz, El Progreso, acudieron a bordo de cuatro unidades y trabajaron en el lugar para sofocar las llamas.

"Este hecho no dejó personas heridas, únicamente se reportaron pérdidas materiales", confirmó el socorrista.

En el área se mantuvo un cierre vehicular parcial debido a la presencia de unidades de socorro y fuerzas de seguridad que permanecían dando seguimiento a la emergencia.

