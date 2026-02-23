Maestra salvadoreña muere durante visita a Guatemala

Las autoridades confirmaron que Blanca Saraí Palacios Reyes, de 25 años, una maestra salvadoreña que visitó el país recientemente, murió en el marco de un hecho de violencia ocurrido recientemente en la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información que difundieron medios salvadoreños, la joven viajó a Guatemala el 14 de febrero para celebrar el Día del Cariño. Preliminarmente, se conoció que se estaría reuniendo con una persona que habría conocido en las redes sociales.
Sin embargo, en horas de la noche en esa misma fecha fue localizada muerta en el anillo Periférico y 23 calle de la zona 11 de la Ciudad de Guatemala.
El día del crimen, los bomberos Voluntarios dieron a conocer que fueron alertados por transeúntes que se comunicaron a su centro de llamadas para reportar que en la vía pública había una persona herida y en estado inconsciente, por lo que de inmediato se movilizaron unidades al lugar.
Los técnicos en urgencias médicas determinaron que se trataba de una mujer de aproximadamente 25 años, quien presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.
Al evaluarla, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes para que se pudieran llevar a cabo las diligencias correspondientes.
Víctima tenía alerta de desaparición
El 18 de febrero fue emitida una alerta Isabel - Claudina, que forma parte del mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas en Guatemala. En el aviso difundido por las autoridades se detallaba que Blanca Palacios Reyes había sido vista por última vez cuatro días antes en la zona 1 capitalina.
Se detallaba que en ese momento vestía falda blanca, suéter y zapatos negros. También se detallaban sus características físicas, incluida su estatura de 1.7 metros, cabello largo, liso y castaño y su complexión delgada. También se pedía que, atendiendo estas características, cualquier información sobre su paradero se trasladara de inmediato a las autoridades.
Tras el hallazgo de la mujer fallecida en el Periférico, su cuerpo fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se determinó que se trataba de la joven desaparecidas.
Asimismo, el ente forense confirmó que la causa de muerte de la salvadoreña fue por heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Su cuerpo permanece en la sede de esa entidad a la espera de completar los trámites correspondientes y trasladarlo a su país de origen.
