Mides denuncia irregularidades en programa; MP investiga

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) confirmó que este lunes 23 de febrero el Ministerio Público (MP) llevó a cabo una diligencia en instalaciones de la institución en seguimiento de una investigación relacionada con posibles anomalías en el manejo de programas a cargo de esa entidad.
De acuerdo con la cartera, el caso se deriva de una denuncia presentada tras el hallazgo que se obtuvo por medio de una auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC) correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, la cual fue notificada el 26 de mayo de 2025.
Por medio de un comunicado, explicó que el ente fiscalizador identificó indicios relacionados con la posible inclusión de 742 personas fallecidas dentro del padrón de usuarios activos del Programa Comedores Sociales.
Añadió que, derivado de este hallazgo, el 13 de junio de 2025 fue presentada una denuncia formal ante el MP por parte de la Subdirección del referido programa para que se pudiera determinar si hubo algún tipo de uso indebido de los datos con fines de beneficio personal e individualizar a las personas responsables.
Mides reitera interés en esclarecer hechos
La cartera de Desarrollo aseguró que la diligencia realizada hoy por el MP surgió como parte del proceso de investigación para esclarecer los hechos y aseguró que es la principal interesada en que se profundice en el caso y se deduzcan responsabilidades.
Enfatizó que desde que se conocieron las referidas observaciones se activaron los mecanismos institucionales de control y se puso la información a disposición de las autoridades competentes. Además, la institución brindó acceso oportuno a la información requerida por el ente investigador.
"El Mides reitera que no tolerará ningún uso indebido de recursos públicos ni de información e personas beneficiarias. La protección social debe ejercerse con responsabilidad, integridad y estricto apego a la ley", se lee en el comunicado.
Finalmente, el Mides aseguró que, aunque está en desarrollo esta pesquisa, el Programa Comedores Sociales continúa funcionando con normalidad. Asimismo, compartió que en 2026 se proyecta servir más de 10 millones de raciones de alimentos en 170 comedores a nivel nacional.
* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7