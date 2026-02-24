Motorista herido por caída de árbol en Tecpán Guatemala

El conductor de una motocicleta resultó herido en el marco de un incidente ocurrido en horas de la madrugada de este martes, 24 de febrero, en el kilómetro 88 de la ruta Interamericana, en la entrada al área de Cipresales, municipio de Tecpán Guatemala, Chimaltenango
De acuerdo con información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, el motorista circulaba por el sector cuando de repente se reportó la caída de las ramas de un árbol debido a los fuertes vientos que se han registrado en el país.
El conductor quedó herido, ya que parte del material desprendido le cayó encima, lo que le generó lesiones en diferentes partes del cuerpo. Los socorristas y elementos de la Policía Nacional Civil trabajaron en conjunto para rescatarlo y poder ponerlo a salvo.
Los técnicos en urgencias médicas le brindaron atención pre-hospitalaria al afectado y posteriormente lo trasladaron a la emergencia del Hospital General de Tecpán.
En el área donde se desplomó parcialmente el árbol se mantiene presencia de los equipos de emergencia y fuerzas de seguridad para darle seguimiento a la emergencia.
Asimismo, se realizan labores en el lugar para retirar el árbol y despejar la vía.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7