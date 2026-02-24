Misión de la OEA enfatiza la necesidad de prácticas éticas en la selección de candidatos

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala concluyó su segunda visita oficial entre el 16 y 20 de febrero de 2026. El equipo profundizó el diálogo con instituciones clave, dio seguimiento a momentos críticos en los procesos de selección y emitió recomendaciones para blindar la integridad, la confianza pública y la continuidad institucional de las designaciones de magistrados, Fiscal General y Contralor General de Cuentas previstas para este año.
Las recomendaciones buscan corregir debilidades y prevenir riesgos en las siguientes etapas de los procesos en curso, siguiendo lineamientos interamericanos y buenas prácticas internacionales. Asimismo, se plantea la necesidad de excluir a candidatos con señalamientos, hacer evaluaciones objetivas, evitar conflictos de interés y no hacer negociaciones "secretas".
Avances en la elección de magistrados del TSE
La OEA insta a que el Congreso desarrolle la selección final de magistrados del TSE bajo reglas públicas y previsibles. Manifestó que el proceso debe incluir la publicación oportuna de agendas, criterios de decisión y mecanismos de deliberación. Por ello, recomiendó que no se limite a una simple validación automática de nominaciones, sino que el Congreso ejerza su papel sustantivo en la evaluación de los candidatos.
Es clave reforzar el escrutinio ciudadano mediante audiencias o entrevistas públicas estandarizadas, que permitan comparar la idoneidad, independencia e integridad de los postulantes con criterios objetivos. El proceso debe contemplar la aplicación de medidas correctivas en casos de deficiencias que pongan en entredicho la independencia o legitimidad del órgano electoral.
Además, la Misión recomienda hacer públicas las votaciones, fundamentar las decisiones e impulsar condiciones adecuadas para la observación y veeduría, asegurando el acceso libre a la información y a los resultados.