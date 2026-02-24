 Bomberos combaten incendio en bodega de zona 17
Nacionales

Bomberos combaten incendio en bodega de zona 17

Los socorristas trabajan utilizando varios tramos de manguera de alta presión.

., Bomberos Municipales
. / FOTO: Bomberos Municipales

Un incendio estructural de grandes proporciones se registra este martes, 24 de febrero, en una bodega comercial ubicada en el kilómetro 8.5 de la ruta al Atlántico, zona 17 de la Ciudad de Guatemala. Los cuerpos de socorro trabajan con varias unidades para atender la emergencia.

Los Bomberos Municipales informaron que durante horas de la madrugada los vecinos de este sector se comunicaron alarmados utilizando la línea de emergencia 123 para reportar que había fuego y grandes columnas de humo.

De inmediato, las unidades se movilizaron al sector y los técnicos en urgencias médicas constataron que el fuego estaba consumiendo el inmueble y amenazaba con extenderse cada vez más.

"Los apaga fuegos del casco rojo, utilizando varios tramos de manguera de alta presión, se fueron adentrando en el lugar para realizar las labores necesarias directamente en los focos de fuego, resultando una tarea bastante difícil debido a la alta temperatura que se registra en el lugar", explicó un portavoz de la entidad.

Agregó que durante horas se continuó realizando las labores necesarias para controlar y liquidar este incendio. Hasta que se logró confinar el incendio frenando su avance y se procedió a implementar las acciones necesarias para la liquidación.

