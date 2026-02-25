Aplazan entrega del paso a desnivel de calzada Roosevelt

Pese a que la empresa Cebco se comprometió en enero último a que el paso a desnivel que está siendo construido en la calzada Roosevelt y 9ª avenida, zona 11 de la Ciudad de Guatemala, sería entregado este 25 de febrero, se anunció un nuevo aplazamiento.
Según la información compartida por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la obra se encuentra con un avance físico el 90%, por lo que se tendrá un nuevo retardo para su entrega, sin que hasta el momento se conozca de cuánto tiempo será.
De acuerdo con los datos, en este momento hace falta la conformación de la rampa del lado de la zona 7, así como la instalación de iluminación y señalización.
La referida cartera indicó que la empresa debe finalizar con este proyecto para que le sea cancelado. Asimismo, mencionó que debido a que el tiempo del contrato ha finalizado la multa continúa vigente.
Inicialmente, se había informado que sería el 22 de diciembre de 2025 que sería entregado el paso a desnivel, pero tras una serie de atrasos, se aplazó la fecha hasta este momento, pero sin resultados concretos.
Acerca del proyecto
De acuerdo con la cartera de Comunicaciones, el paso a desnivel es una obra para la movilidad urbana, ya que reducirá significativamente los tiempos de traslado, de espera, gastos de combustible y mantenimiento de vehículos, así como el estrés provocado por pasar mucho tiempo dentro del tráfico vehicular.
El puente elevado tendrá una longitud estimada en 350 metros lineales, el cual atravesará las calzadas San Juan y la Roosevelt, desde la 7ª avenida de la zona 7 a la 9ª avenida de la zona 11.
Las labores de construcción de rampas e instalación de señalización que se realizaron recientemente y los trabajos que están en desarrollo actualmente corresponden a la fase final del proyecto.
En ese sentido, próximamente se tendrá la habilitación total del tramo para beneficiar a miles de personas que transitan a diario por uno de los corredores más congestionados de la ciudad capital.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7