Capturan a 'Fran', fugitivo buscado por EE. UU.

Las fuerzas de seguridad guatemaltecas capturaron este miércoles, 25 de febrero, a Hugo Francisco Sandoval Yanes, también conocido como "Fran" y/o "Frank", quien es requerido por la justicia de los Estados Unidos por presuntamente haber cometido el delito de violación.
De acuerdo con la información compartida por el Ministerio Público, esta persona es requerida por el Gobierno norteamericano, en virtud del Tratado de Extradición entre los EE. UU. y la República de Guatemala.
El Departamento de Información y Prensa del ente investigador detalló que la aprehensión se hizo efectiva en cumplimiento de la instrucción emitida por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente.
Por ello, la fiscalía coordinó con la Policía Nacional Civil este día la aprehensión provisional de "Fran" y/o "Frank" para que, en su momento, pueda enfrentar a la justicia de aquel país.
Hasta la fecha, suman 13 personas las que han sido detenidas con fines de extradición por las autoridades guatemaltecas durante el 2026.
Guatemala detuvo en 2025 a 33 personas para extraditarlas a EE.UU.
Guatemala culminó 2025 con 33 personas detenidas por solicitud de Estados Unidos para su extradición al país norteamericano, en su mayoría por narcotráfico.
En concreto, más de la mitad de los detenidos, 18 en total, están vinculados al narcotráfico, mientras que otro porcentaje menor obedece a otros delitos como tráfico de personas o violación sexual.
La cifra es superior a los 31 capturados en 2024 bajo las mismas condiciones, lo que "evidencia", según el Gobierno, "una mayor capacidad de respuesta y coordinación entre las fuerzas de seguridad nacionales y las agencias internacionales".
La última detención para extradición en ese período fue el pasado 23 de diciembre de un hombre de 46 años requerido por la Justicia de Estados Unidos bajo cargos de violación sexual contra una menor en la nación norteamericana.