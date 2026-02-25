Congreso entrevista a aspirantes a magistrados de la CC

La Instancia de Jefes de Bloque del Congreso de la República, encabezada por el Presidente, Luis Contreras Colindres, entrevistó este miércoles 25 de febrero a los primeros 24 de 47 aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), designados por el Legislativo.
Los aspirantes a magistrados acudieron a una entrevista de cinco minutos, en el que destacaron sus logros en Derecho y sus aspiraciones como magistrados.
Los candidatos que participaron en las entrevistas son:
1.Soria Toledo Castañeda. Titular
2.Lester Josué Escobar Muñoz.Titular Suplente
3. Adrián Rolando Rodríguez Arana. Titular Suplente
4. Rony Waldemar Fuentes Fuentes. Titular Suplente
5. Helios Romeo Gómez Bal. Titular Suplente
6. Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez Titular Suplente
7. Claudia Elizabeth Paniagua Pérez Titular Suplente
8. Julio Alfonso Agustín Del Valle Titular Suplente
9.Karina Beatriz González Escobar Suplente
10. Helen Johana Zepeda Aguilar Titular Suplente
11. Luis Eduardo López Ramos Titular Suplente
12. Roberto Molina Barreto Titular
13. Luis Alfonso Rosales Marroquín Titular Suplente
14. David Alberto Juárez Aldana Titular Suplente
15. Wilber Gerardo Enríquez Jocol Titular
16. Anibal Chilel Chávez Titular Suplente
17. Elba Lorena Flores Alvarado Titular Suplente
18. Manuel Reginaldo Duarte Barrera Titular Suplente
19. Dina Josefina Ochoa Escribá Titular
20. Luis Arturo Quiñonez Gil Titular Suplente
21. Luis Alexis Calderón Maldonado Titular Suplente
22. Horacio Enríquez Sánchez Titular
23. Julio Fernando Melgar Peña Titular Suplente
24. Rony Eulalio López Contreras Titular
El proceso de entrevistas continuará este jueves 26 de febrero a partir de las 13 horas, en el Salón Mayor de la Casa Larrazábal, en donde los diputados que integran la Instancia de Jefes de Bloque, escucharán a los último 23 candidatos.
Elección de magistrados
A mediados de febrero se llevaron a cabo las votaciones de segunda vuelta en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Tras una jornada marcada por la tensión debido a la presencia de fiscales del Ministerio Público en los centros de votación y la suspensión temporal del proceso por este operativo, finalmente fueron electos Astrid Lemus y Luis Bermejo como magistrados titular y suplente, respectivamente, de la CC.
La semana pasada, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala nombró a Julio Rivera y José Aguirre, titular y suplente, para integrar el alto tribunal constitucional.
Los nombramientos pendientes a cargo del Organismo Ejecutivo, presidido por Bernardo Arévalo de León, así como del Congreso y la Corte Suprema de Justicia, se llevarán a cabo en las próximas semanas, ya que los nuevos magistrados deben asumir funciones en abril de este año.
Los magistrados titulares y suplentes prestarán juramento de fidelidad a la Constitución ante el Congreso el 14 de abril.
Con información de Omar Solís y Dayana Rashon, Emisoras Unidas 89.7*