 Congreso entrevista a aspirantes a magistrados de la CC
Nacionales

Congreso entrevista a aspirantes a magistrados de la CC

Este jueves se continuará con la entrevista a los aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

La instancia de jefes de bloque del Congreso realizó las entrevistas., Foto Omar Solís
La instancia de jefes de bloque del Congreso realizó las entrevistas. / FOTO: Foto Omar Solís

La Instancia de Jefes de Bloque del Congreso de la República, encabezada por el Presidente, Luis Contreras Colindres, entrevistó este miércoles 25 de febrero a los primeros 24 de 47 aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), designados por el Legislativo.

Los aspirantes a magistrados acudieron a una entrevista de cinco minutos, en el que destacaron sus logros en Derecho y sus aspiraciones como magistrados.

Los candidatos que participaron en las entrevistas son:

1.Soria Toledo Castañeda.   Titular

2.Lester Josué Escobar Muñoz.Titular Suplente

3. Adrián Rolando Rodríguez Arana. Titular Suplente

4. Rony Waldemar Fuentes Fuentes. Titular Suplente

5. Helios Romeo Gómez Bal. Titular Suplente

6. Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez Titular  Suplente

7. Claudia Elizabeth Paniagua Pérez Titular Suplente

8. Julio Alfonso Agustín Del Valle Titular Suplente

9.Karina Beatriz González Escobar Suplente

10. Helen Johana Zepeda Aguilar Titular Suplente

11. Luis Eduardo López Ramos Titular  Suplente

12. Roberto Molina Barreto Titular

13. Luis Alfonso Rosales Marroquín Titular Suplente 

14. David Alberto Juárez Aldana Titular  Suplente

15. Wilber Gerardo Enríquez Jocol Titular

16. Anibal Chilel Chávez Titular Suplente

17. Elba Lorena Flores Alvarado Titular Suplente

18. Manuel Reginaldo Duarte Barrera Titular  Suplente

19.  Dina Josefina Ochoa Escribá Titular

20. Luis Arturo Quiñonez Gil Titular Suplente

21. Luis Alexis Calderón Maldonado Titular Suplente

22. Horacio Enríquez Sánchez Titular

23. Julio  Fernando Melgar Peña Titular Suplente

24. Rony Eulalio López Contreras Titular

El proceso de entrevistas continuará este jueves 26 de febrero a partir de las 13 horas, en el Salón Mayor de la Casa Larrazábal, en donde los diputados que integran la Instancia de Jefes de Bloque, escucharán a los último 23 candidatos.

Elección de magistrados

A mediados de febrero se llevaron a cabo las votaciones de segunda vuelta en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Tras una jornada marcada por la tensión debido a la presencia de fiscales del Ministerio Público en los centros de votación y la suspensión temporal del proceso por este operativo, finalmente fueron electos Astrid Lemus y Luis Bermejo como magistrados titular y suplente, respectivamente, de la CC.

La semana pasada, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala nombró a Julio Rivera y José Aguirre, titular y suplente, para integrar el alto tribunal constitucional.

Los nombramientos pendientes a cargo del Organismo Ejecutivo, presidido por Bernardo Arévalo de León, así como del Congreso y la Corte Suprema de Justicia, se llevarán a cabo en las próximas semanas, ya que los nuevos magistrados deben asumir funciones en abril de este año.

Los magistrados titulares y suplentes prestarán juramento de fidelidad a la Constitución ante el Congreso el 14 de abril. 

Presentan amparos por requisitos y tabla de gradación en elección de Fiscal General

El tiempo de ejercicio profesional, la distribución de puntos y el “corte” en la calificación para admitir a los aspirantes forman parte de los aspectos cuestionados.

Con información de Omar Solís y Dayana Rashon, Emisoras Unidas 89.7*

Emisoras  Escúchanos