Nuevo plan de reparación para víctimas de conflicto armado

En el marco del Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno (CAI), la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) presentó el Plan de Reparación y Dignificación de las Víctimas del CAI en Guatemala 2026-2036 como un instrumento crucial para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de memoria, justicia y reparación.
El plan surge como respuesta a la histórica deuda que el Estado guatemalteco mantiene con las víctimas del conflicto interno, en línea con las recomendaciones emitidas por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en 1999.
Aquel informe, "Guatemala: Memoria del Silencio", estableció la importancia de reconocer públicamente los hechos del pasado, además de instituir un día conmemorativo dedicado a las más de 200,000 personas que murieron y las 45,000 desaparecidas durante los 36 años de conflicto.
En el acto de entrega del plan, que se llevó a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Bernardo Arévalo recordó la importancia de mantener viva la memoria y honrar el legado de los Acuerdos de Paz, subrayando que la reconstrucción social debe fundamentarse en el respeto digno a las víctimas.
Una construcción colectiva con enfoque integral
El Plan de Reparación y Dignificación (PRD) se diseñó de manera colaborativa entre la Plataforma Nacional de Organizaciones de Víctimas del CAI y COPADEH, integrando las voces y necesidades de los afectados. El objetivo central es garantizar el derecho a la reparación integral para las víctimas civiles, desarrollando acciones tanto individuales como colectivas, en línea con los Acuerdos de Paz y los principios nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Reparar es devolverles la autonomía a las comunidades, dignificar a las víctimas y reconstruir el tejido social dañado por el conflicto, explicaron las autoridades durante la entrega del plan.
Agregaron que el mecanismo adoptado prevé una coordinación interinstitucional, en la cual COPADEH liderará, asegurando la aplicación de criterios especializados en justicia transicional y la correcta observancia de estándares internacionales en derechos humanos, conforme a su mandato.
El Estado reconoce que la reparación no es solo un derecho de quienes sufrieron durante el conflicto armado interno, sino también un elemento esencial para reconstruir el tejido social, robustecer la democracia y prevenir nuevos ciclos de violencia en el país.
La iniciativa apuesta por acciones sostenibles y efectivas que superen respuestas simbólicas o temporales, apuntando a transformar las condiciones estructurales que permitieron las graves violaciones a los derechos humanos.
Recuerdan a víctimas del conflicto armado
En las afueras del Palacio Nacional, organizaciones indígenas llevaron a cabo una serie de actividades para recordar a las víctimas del conflicto armado interno. Además, pidieron poner fin a la impunidad, pues consideraron que el pueblo de Guatemala merece justicia.
"Sobrevivientes, familiares de las víctimas, colectivos, organizaciones y comunidades, seguimos exigiendo justicia por las graves violaciones a los derechos humanos, cometidos contra miles de víctimas a manos de las fuerzas represoras del Estado", expresaron.
También colocaron flores, imágenes de los rostros de los desaparecidos y fallecidos y desarrollaron ceremonias en su honor.
* Con información de Omar Solís y el Gobierno de Guatemala, Emisoras Unidas.