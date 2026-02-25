Pilotos se enfrentan a golpes en ruta Suroccidente

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que los pilotos de un bus tipo pullman y un cabezal protagonizan una violenta pelea en plena vía pública, hecho que paralizó el tránsito en la ruta al Suroccidente, en jurisdicción de Pajapita, San Marcos.
La grabación, captada por un testigo, muestra a ambos conductores a la orilla de la carretera. En las imágenes también se observa el bus y el transporte pesado estacionados en el mismo sector, mientras los pilotos comienzan una acalorada discusión.
Segundos después, el intercambio de palabras escala a los golpes. Inicialmente se propinan puñetazos a un costado de la ruta; sin embargo, la riña sube de tono y ambos se desplazan hacia el centro de la vía, donde continúan agrediéndose en medio de los vehículos que intentaban avanzar.
La escena genera que el tránsito quede completamente paralizado en un tramo de alta circulación vehicular. Automovilistas reducen la velocidad y otros se detienen ante el riesgo de atropellar a los involucrados.
Tras aproximadamente un minuto de enfrentamiento, varias hombres que se encontraban en el lugar intervienen para separarlos. Finalmente, cada uno regresa a su respectivo vehículo y se retira del área.
Hasta el momento se desconoce el motivo que originó la pelea. Afortunadamente, el altercado no dejó heridos de gravedad ni consecuencias fatales, pese a que ocurrió en una ruta de constante flujo vehicular. En el video no se observa presencia de autoridades de tránsito ni de la Policía Nacional Civil.
Un caso similar reciente
El hecho recuerda otro incidente ocurrido hace una semana, cuando un video generó indignación en redes sociales al mostrar cómo el piloto de un bus extraurbano de Villas de San Pedro Ayampuc se enfrentó a golpes con un motorista en pleno tránsito.
Según la denuncia, la pelea se originó tras una discusión vial en la colonia Maya, zona 18. Testigos indicaron que, luego de un cruce de palabras, varios motoristas se atravesaron frente a la unidad, lo que provocó que el conductor descendiera del bus y se enfrascara en golpes con uno de ellos.
En esa grabación se observa cómo el piloto somete al motorista hasta derribarlo al asfalto y aplicarle una llave, hasta que un tercero interviene para separarlos. Durante el altercado, el tránsito también quedó detenido en un tramo de doble vía, nuevamente sin presencia de agentes que regularan la situación.