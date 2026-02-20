 Trágico percance vial cobra la vida de un motorista en Pajapita, San Marcos
Nacionales

Trágico percance vial cobra la vida de un motorista en Pajapita, San Marcos

El conductor sufrió graves lesiones tras haber sido atropellado por un automovilista que después del hecho huyó del lugar.

El área donde falleció un motorista en San Marcos., Bomberos Municipales Departamentales
El área donde falleció un motorista en San Marcos. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Un motorista perdió la vida en el marco de un grave accidente de tránsito ocurrido en horas de la noche del pasado jueves 19 de febrero en el kilómetro 239, en cercanías del ingreso al municipio de Pajapita, departamento de San Marcos. Las autoridades le dan seguimiento al caso.

Los Bomberos Municipales Departamentales se dirigieron hacia el referido sector después de ser alertados con respecto a un hecho vial que había ocurrido en el que se vieron involucrados el conductor de una motocicleta y un automovilista. Este último continuó su marcha tras el incidente.

Al llegar al lugar, los técnicos en urgencias médicas localizaron el cuerpo sin vida, decapitado y con múltiples traumas de una persona de sexo masculino, quien se conducía a bordo del vehículo de dos ruedas.

De acuerdo con la información compartida, esta persona fue atropellada por un vehículo no identificado, cuyo conductor después del hecho huyó del lugar.

La motocicleta fue localizada semi destruida en el sector. Mientras tanto, la cabeza del fallecido quedó aproximadamente a 80 metros del cuerpo.

Sin identificar

Los socorristas informaron que la persona no pudo ser identificada. Solo se estableció que tenía aproximadamente 25 años de edad y vestía, un short color beige y playera de color azul, sin calzado.

Los Bomberos Municipales Departamentales procedieron a notificar a las autoridades correspondientes sobre este caso.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialSeguridadSuper BowlLiga NacionalEstados UnidosPNC
