Capturan a hombre señalado de quitarle la vida a su hijo por conflicto económico

Un hombre fue capturado este jueves, 26 de febrero, en un sector de la colonia Paseo Villa Flor, zona 6 de Mixco, Guatemala, por estar señalado de haber asesinado a su hijo, presuntamente por una disputa relacionada con temas de dinero.
Los investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y agentes de la comisaría 16 de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron un allanamiento junto a fiscales del Ministerio Público, en el marco del cual detuvieron al sospechoso, de 63 años, contra quien un juzgado de Mixco giró orden de captura por el delito de parricidio.
Según las pesquisas, el ahora fallecido fue secuestrado cuando era niño y su familia entregó Q700 mil para lograr su liberación. Con el paso del tiempo migró a Estados Unidos y regresó al país hace dos años, convirtiéndose en propietario de varias viviendas. Recientemente vendió un inmueble en San Cristóbal, zona 8 de Mixco, por el cual habría recibido al menos Q300 mil.
De acuerdo con la investigación, el padre le reclamaba la devolución del dinero pagado años atrás por el rescate y, al enterarse de la venta de la propiedad, presuntamente cometió el crimen para apropiarse del refereido monto.
Durante el operativo, las autoridades incautaron prendas de vestir, documentos, títulos de propiedad, constancias de pago, dos teléfonos celulares y una motocicleta que habría sido utilizada en el hecho. Todo lo decomisado será analizado como parte del proceso investigativo.