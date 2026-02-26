 Activan la segunda fase de la "Operación Centinela" en Escuintla
Nacionales

Activan la segunda fase de la "Operación Centinela" en Escuintla

La PNC, con el apoyo del Ejército de Guatemala, desarrollará más operativos permanentes en rutas, municipios y colonias del departamento de Escuintla.

Lanzamiento del Plan Centinela, segunda fase, en Escuintla., PNC
Lanzamiento del Plan Centinela, segunda fase, en Escuintla. / FOTO: PNC

El Gobierno de Guatemala activó este jueves, 26 de febrero, la segunda fase de la Operación Centinela en el departamento de Escuintla, la cual tiene como objetivo continuar fortaleciendo las acciones de prevención y seguridad en esa localidad.

El acto protocolario de lanzamiento se llevó a cabo en la Gobernación Departamental y contó con la participación de autoridades de las carteras de Gobernación y Defensa, así como la gobernadora de esa localidad, Lilian Mayorga; el subdirector General de Prevención del Delito, Pablo Rodríguez; y el jefe de comisaría Jaime Martínez.

Se informó que la PNC, con el apoyo del Ejército de Guatemala, desarrollará más operativos permanentes en rutas, municipios y colonias del departamento de Escuintla, para fortalecer la seguridad ciudadana por medio de patrullajes de seguridad 24/7 y con ello prevenir hechos delictivos.

