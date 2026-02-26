Desmantelan red de comunicaciones ilegales en cárcel Pavón

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó este jueves, 26 de febrero, que implementó acciones de inspección en la Granja de Rehabilitación Pavón, ubicada en el municipio de Fraijanes, Guatemala, en el marco de las cuales se logró la desarticulación de otra red de comunicaciones ilegales.
Según la información compartida, el personal penitenciario junto con las fuerzas de seguridad realizó una requisa nocturna focalizada en el sector 7 "A" y varios ranchos de la referida prisión con el fin de poder localizar posibles objetos de tenencia ilícita.
En el marco del operativo fueron decomisados diferentes ilícitos, incluidos droga, municiones y equipos tecnológicos utilizados presuntamente por los privados de libertad para mantener la comunicación a lo externo del centro de detención con ciertas estructuras y coordinar actos delictivos.
Los objetos incautados por las autoridades son los siguientes:
- 25 teléfonos.
- 4 router.
- 7 replicadores de señal.
- 34 cargadores de celular.
- 32 cables USB.
- 3 radio transmisores.
- 1 tolva con municiones para arma de fuego.
- 77 envoltorios con marihuana.
Con respecto al operativo implementado en Pavón, el director general del Sistema Penitenciario, Jorge López, destacó que fue desarticulada "otra red de comunicaciones ilegales que ya no servirá al crimen".
"Así continuaremos realizando, con la Fuerza Élite de la DGSP, estas requisas focalizadas por sectores que han resultado efectivas eliminando ilícitos en los centros de detención", puntualizó el funcionario.
Cárceles de Guatemala, una "bomba de tiempo permanente"
Las cárceles de Guatemala, con un hacinamiento del 340 %, representan una "bomba de tiempo permanente", advirtió recientemente el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, que asegura mantener el control del sistema tras los motines y el asesinato de 11 policías.
La crisis desatada entre el 17 y 18 de enero involucró una serie de ataques coordinados por pandillas, que dejaron a los policías muertos, otros heridos, y motines simultáneos en tres centros penales del país, donde los reclusos tomaron a varios rehenes.
En ese contexto, el ministro Villeda advirtió sobre la precariedad de los centros penales y su impacto en la seguridad nacional.
"Tenemos cárceles que no cumplen los estándares internacionales de seguridad y rehabilitación, son bombas de tiempo permanentes", enfatizó el funcionario, al explicar que no es posible generar estrategias de seguridad ciudadana sin el control previo de las prisiones.
Villeda detalló que los 23 centros penales del país tienen capacidad para 6.000 reos, pero albergan actualmente a 23.000 personas.
Por ello, calificó al Sistema Penitenciario como "la cenicienta del Estado" por la histórica escasez de recursos y anunció la construcción de dos nuevas cárceles.
El funcionario recalcó que el Ejecutivo no tiene "absolutamente nada que negociar" con grupos criminales como el Barrio 18, a quienes atribuyó los ataques que causaron la muerte de los 11 agentes de policía.