 Cierre en ruta al Pacífico por retiro de tráiler volcado
Nacionales

Cierre en ruta al Pacífico por maniobras para retirar tráiler volcado

El accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 23.8, con dirección al sur.

Compartir:
Tráiler accidentado en Km. 23.8 de ruta al Pacífico., PMT de Villa Nueva
Tráiler accidentado en Km. 23.8 de ruta al Pacífico. / FOTO: PMT de Villa Nueva

Las autoridades de tránsito dieron a conocer que se registran serias complicaciones para la circulación vial en la ruta al Pacífico debido al impacto generado por un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 23.8, en el tramo con dirección al sur.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva indicó que, por causas no establecidas, el conductor de un tráiler perdió el control del volante cuando transitaba por el referido sector y quedó volcado sobre la cinta asfáltica.

"Se registra paso lento en el sector, mientras se coordinan las acciones para su retiro. Se recomienda reducir la velocidad, mantener la distancia y considerar rutas alternas", indicó Dalia Santos, vocera de la entidad en un primer reporte.

Con el paso de los minutos, la PMT anunció un cierre vehicular en el kilómetro 23.8, el cual afecta tanto al norte como al sur. Esto se debe a que están en desarrollo las maniobras de grúas que buscan retirar el vehículo de transporte pesado accidentado.

Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado a los usuarios atender las indicaciones del personal que mantiene presencia en este sector y respetar las señales de tránsito. También indicaron que se trabaja para liberar lo antes posible el paso vehicular.

Complicaciones en el tránsito en Villa Nueva por vehículos averiados

Una situación complicada se presentó en horas de la mañana de este viernes, 27 de febrero, en el municipio de Villa Nueva, Guatemala, debido a la presencia de dos vehículos de transporte de carga pesada con fallas en diferentes puntos de la ruta al Pacífico. 

De acuerdo con la información compartida por la PMT de la referida localidad, uno de los tráileres con desperfectos mecánicos permanecía obstaculizando parcialmente el paso en el kilómetro 18.8 de la ruta CA-9, con dirección a la Ciudad de Guatemala.

En el kilómetro 15.4 de la referida carretera, también en el tramo hacia la capital, permanecía otro vehículo de transporte de carga varado. Fue necesario el uso de grúas para su retiro.

Foto embed
Dos tráileres averiados obstaculizan el paso en Km. 15.4 y 18.8 de la ruta al Pacífico. - PMT de Villa Nueva

En Portada

MP abre investigación relacionada con creación de Salas de Apelacionest
Nacionales

MP abre investigación relacionada con creación de Salas de Apelaciones

02:06 PM, Feb 27
Congreso analiza realizar entrevistas a aspirantes al TSEt
Nacionales

Congreso analiza realizar entrevistas a aspirantes al TSE

12:59 PM, Feb 27
Cierre en ruta al Pacífico por maniobras para retirar tráiler volcadot
Nacionales

Cierre en ruta al Pacífico por maniobras para retirar tráiler volcado

02:19 PM, Feb 27
Claudia Sheinbaum remarca que la FIFA asegura Mundial en Méxicot
Deportes

Claudia Sheinbaum remarca que la FIFA asegura Mundial en México

02:48 PM, Feb 27
José Francisco Molina es el nuevo seleccionador de Hondurast
Deportes

José Francisco Molina es el nuevo seleccionador de Honduras

02:31 PM, Feb 27

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesLiga NacionalSeguridad vialSuper BowlEE.UU.EleccionesSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos