Cierre en ruta al Pacífico por retiro de tráiler volcado

Las autoridades de tránsito dieron a conocer que se registran serias complicaciones para la circulación vial en la ruta al Pacífico debido al impacto generado por un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 23.8, en el tramo con dirección al sur.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva indicó que, por causas no establecidas, el conductor de un tráiler perdió el control del volante cuando transitaba por el referido sector y quedó volcado sobre la cinta asfáltica.
"Se registra paso lento en el sector, mientras se coordinan las acciones para su retiro. Se recomienda reducir la velocidad, mantener la distancia y considerar rutas alternas", indicó Dalia Santos, vocera de la entidad en un primer reporte.
Con el paso de los minutos, la PMT anunció un cierre vehicular en el kilómetro 23.8, el cual afecta tanto al norte como al sur. Esto se debe a que están en desarrollo las maniobras de grúas que buscan retirar el vehículo de transporte pesado accidentado.
Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado a los usuarios atender las indicaciones del personal que mantiene presencia en este sector y respetar las señales de tránsito. También indicaron que se trabaja para liberar lo antes posible el paso vehicular.
Complicaciones en el tránsito en Villa Nueva por vehículos averiados
Una situación complicada se presentó en horas de la mañana de este viernes, 27 de febrero, en el municipio de Villa Nueva, Guatemala, debido a la presencia de dos vehículos de transporte de carga pesada con fallas en diferentes puntos de la ruta al Pacífico.
De acuerdo con la información compartida por la PMT de la referida localidad, uno de los tráileres con desperfectos mecánicos permanecía obstaculizando parcialmente el paso en el kilómetro 18.8 de la ruta CA-9, con dirección a la Ciudad de Guatemala.
En el kilómetro 15.4 de la referida carretera, también en el tramo hacia la capital, permanecía otro vehículo de transporte de carga varado. Fue necesario el uso de grúas para su retiro.