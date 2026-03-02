Momento en que asesinan a mujer embarazada en Jalapa

Un video captado por una cámara de seguridad y difundido en redes sociales muestra el momento exacto en que se produjo un ataque armado que cobró la vida de una mujer embarazada en la colonia Linda Vista, en Jalapa.
Las imágenes, que han generado consternación entre los vecinos, registran cómo a las 19:08 horas del viernes 27 de febrero un hombre sale de una vivienda y se dirige hacia dos personas que conversaban frente a su casa. Sin mediar palabra, el sujeto desenfunda un arma de fuego, apunta y dispara en repetidas ocasiones.
Las víctimas fueron identificadas como Dayana Osoy Cabrera y Mauricio Pérez Morales. En el video se observa que Osoy, quien tenía siete meses de embarazo, cae al suelo tras los primeros disparos. Segundos después, Pérez Morales intenta incorporarse, pero vuelve a desplomarse debido a la gravedad de las heridas.
Según información oficial, Osoy y el bebé que llevaba en el vientre fallecieron en el lugar. Pérez Morales resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica.
PNC captura al presunto responsable del tiroteo
Tras el ataque, agentes de la Comisaría 22 de la Policía Nacional Civil (PNC) desplegaron un operativo en el sector para dar con el presunto responsable. Las autoridades reportaron la captura de Heber Leonel Sandoval Orellana, señalado de participar en el tiroteo.
De acuerdo con el informe policial, los agentes acudieron al lugar tras recibir la alerta y lograron ubicar al sospechoso en las cercanías. Al percatarse de la presencia policial, el hombre intentó huir, pero fue neutralizado y capturado.
Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad le incautaron una pistola marca Glock, calibre 9 milímetros, con un cargador vacío. En la escena del crimen quedaron varios casquillos de arma de fuego, los cuales fueron embalados por fiscales del Ministerio Público como parte de las diligencias de investigación.
Registros institucionales detallan que el detenido cuenta con un antecedente de captura fechado el 24 de septiembre de 2015 por su presunta implicación en la muerte de un hombre de 56 años en la zona 1 de Jalapa.
La PNC informó que continuará fortaleciendo los patrullajes y acciones operativas en el departamento con el objetivo de prevenir hechos de violencia y garantizar la seguridad de la población, mientras el caso queda bajo investigación del Ministerio Público.