 Caso CHN: Pedro Duque es enviado a la cárcel Matamoros
Nacionales

Envían a prisión a implicado en desfalco al CHN, mientras juez revela llamadas y mensajes a su celular

Pedro Duque permanecerá en prisión provisional mientras se desarrolla la audiencia de primera declaración para esclarecer su situación legal.

Pedro Duque, implicado en el caso CHN, donde se investiga un presunto desfalco millonario. / FOTO: Ángel Oliva/EU

El Juzgado Segundo Penal llevó a cabo este lunes, 2 de marzo, una audiencia en seguimiento de la situación de Pedro Duque, supuesto líder de una estructura criminal que habría cometido un desfalco millonario en el banco Crédito Hipotecario Nacional.

Durante la diligencia, el juez Mario Hichos se refirió al expediente en el que está señalada esta persona y detalló los motivos por los cuales se dio su aprehensión, misma que se logró la semana pasada en un operativo a cargo de las fuerzas de seguridad y fiscales en un sector de la zona 14.

El sindicado fue declarado en rebeldía desde enero de 2026 por resolución de la referida judicatura debido a que no se presentó a la audiencia de primera declaración que estaba programada para el 5 de ese mes.

De acuerdo con las investigaciones, se detectó que funcionarios y empleados habrían utilizado una diagramación en específico para cometer el desfalco al CHN por aproximadamente 20 millones de quetzales y Duque habría tenido un papel primordial en estos hechos.

Está pendiente de realizarse la audiencia de primera declaración por su presunta vinculación en el caso, la cual está programada para el 16 de marzo. Mientras se lleva a cabo, el sindicado fue enviado a guardar prisión provisional a la cárcel de Matamoros.

Denuncias presiones y amenazas

El juez Hichos reveló que después de la captura de Pedro Duque ha recibido varias llamadas telefónicas. Agregó que lejos de favorecerlo, estas acciones pueden perjudicar al procesado.

"Quiero, don Pedro, dejar constancia de que usted es una persona muy querida, por lo visto. Durante el fin de semana mi teléfono no ha dejado de sonar, tuve incluso que apagarlo. Le sé decir que eso, lejos de beneficiarlo a usted, lo está perjudicando. El Ministerio Público ya tiene conocimiento de ciertas llamadas y ciertos mensajes que me han sido llevados a mi persona, eso yo no lo voy a permitir", dijo.

"Si llego a recibir una llamada más de algún funcionario público, con mayor razón lo haré de conocimiento del Ministerio Público para que pueda proceder como corresponde. Eso es parte de que usted es muy apreciado, probablemente por la clase política, y el fin de semana mi teléfono estuvo sonando. ¿Cómo consiguieron mi número?, no lo sé, pero no ha dejado de sonar", expresó el togado.

Posteriormente, Duque pidió la palabra y señaló que durante todo este proceso que ha enfrentado también él y su familia han recibido amenazas e intimidaciones. Aseguró que esto surge debido a la exposición y todo lo que se habla de este caso.

"Yo quisiera hacer constar, no solo yo sino mis hijos y mi familia en general, estamos bajo riesgo en este momento. Yo estoy muy preocupado por el tema y solo quisiera que se tomara nota de esto", puntualizó.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

