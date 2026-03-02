 Encuentran 50 celulares en requisas en dos prisiones
Nacionales

Localizan más de 50 celulares en requisas simultáneas en dos prisiones

Las autoridades inspeccionaron la cárcel Pavón y el Centro de Orientación Femenino.

Celulares decomisados en requisas en Pavón y el COF, en Fraijanes., Sistema Penitenciario
Celulares decomisados en requisas en Pavón y el COF, en Fraijanes. / FOTO: Sistema Penitenciario

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) dio a conocer este lunes, 2 de marzo, que llevó a cabo requisas nocturnas simultáneas en la "Granja Modelo de Rehabilitación Penal Pavón" y el Centro de Orientación Femenino (COF), ubicados en el municipio de Fraijanes, Guatemala.

Como resultado, según el reporte emitido por la entidad, en el sector 4 "A" de Pavón fueron decomisados:

  • 35 teléfonos
  • 111 chips o sim
  • 2 router.
  • 3 memorias USB
  • 33 cervezas
  • 13 botellas de licor
  • 1 tolva y municiones incautadas.

Mientras tanto, en la requisa focalizada en un sector del Centro de Orientación Femenino fueron incautados 16 teléfonos celulares.

El titular de la DGSP, Jorge López Dellachiessa, expresó que continuarán con las requisas focalizadas con participación de personal de la Fuerza Élite, Unidad canina K9 y los órganos de control de la referida dirección.

"Seguimos trabajando para limpiar de ilícitos los centros de detención", enfatizó el funcionario.

Definen hoja de ruta para bloquear señal telefónica e internet en cárceles

Las autoridades guatemaltecas continúan con las gestiones enfocadas en cortar por completo la comunicación que mantienen los privados de libertad hacia el exterior de las cárceles. De esta manera se busca contrarrestar la práctica de que se coordinen crímenes desde las prisiones.

En ese contexto, el Ministerio de Gobernación informó a inicios de febrero que están avanzando las acciones para la implementación efectiva de bloqueadores de señal en los centros de detención del país.

Para abordar este tema fue creada una mesa técnica interinstitucional promovida por la referida cartera, donde participan autoridades de distintas instituciones, incluyendo a representantes de empresas de telefonía móvil, delegados del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT).

"Con esa iniciativa se busca bloquear toda señal de telefonía e internet en centros de privación de libertad y con ello erradicar acciones delictivas desde su interior", detalló el ministerio del Interior en redes sociales, donde compartió detalles de un acercamiento que tuvo esta mesa.

En este encuentro se acordaron los criterios para implementación de las estrategias conjuntas. El viceministro Cameros señaló que se busca establecer los mecanismos para la cancelación de las tarjetas SIM y de los dispositivos móviles.

"Hemos definido una hoja de ruta para la inhibición de la señal telefónica y de internet en los centros de privación de libertad", indicó.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

