Volcán de Fuego: Caída de ceniza podría continuar en próximas horas

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó a través de un comunicado que la actividad del volcán de Fuego ha generado caída de ceniza en áreas como Alotenango y comunidades aledañas, condiciones que podrían prevalecer durante las próximas 24 horas.
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) al 2 de marzo, se han registrado explosiones de características moderadas que elevan columnas de ceniza hasta los 4,500 metros sobre el nivel del mar, dispersándose a una distancia aproximada de 40 kilómetros en dirección del viento, principalmente hacia el Este y SurEste del complejo volcánico.
El boletín vulcanológico diario del INSIVUMEH también reporta avalanchas en los flancos Oeste, Suroeste y Sur del volcán, algunas alcanzando áreas con vegetación, así como retumbos que acompañan las explosiones.
La Conred recomendó ala población que habita en comunidades cercanas al volcán: identificar las rutas de evacuación, cubrir los depósitos de agua ante la posible caída de ceniza, seguir las indicaciones de las autoridades locales y aplicar el principio de autoevacuación de ser necesario.
Recomendaciones para mitigar el impacto
Ante las complicaciones previstas por la caída de ceniza, el MAGA compartió una serie de recomendaciones:
- Retirar la ceniza de las hojas y plantas siempre que sea posible, para evitar obstrucción en la fotosíntesis y daños mecánicos en el follaje.
- Proteger las fuentes de agua para prevenir su contaminación, lo mismo que mantener en buen estado los sistemas de riego.
- Brindar alimento que no esté contaminado con ceniza a los animales y reducir al máximo su exposición cuando ocurren episodios de caída activa.
- Limpiar regularmente los bebederos y las zonas donde se resguardan los animales de producción.
El ministerio destacó que estas acciones buscan prevenir pérdidas económicas y asegurar la continuidad en los medios de vida de las familias productoras afectadas por la actividad volcánica.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*