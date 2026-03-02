 Volcán de Fuego: Caída de ceniza podría continuar en próximas horas
Nacionales

Este día se han registrado explosiones de características moderadas que elevan columnas de ceniza hasta los 4,500 metros sobre el nivel del mar.

Volcán de Fuego en actividad. , Foto Conred
Volcán de Fuego en actividad. / FOTO: Foto Conred

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó a través de un comunicado que la actividad del volcán de Fuego ha generado caída de ceniza en áreas como Alotenango y comunidades aledañas, condiciones que podrían prevalecer durante las próximas 24 horas.

De acuerdo con información del  Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) al 2 de marzo, se han registrado explosiones de características moderadas que elevan columnas de ceniza hasta los 4,500 metros sobre el nivel del mar, dispersándose a una distancia aproximada de 40 kilómetros en dirección del viento, principalmente hacia el Este y SurEste del complejo volcánico.

El boletín vulcanológico diario del INSIVUMEH también reporta avalanchas en los flancos Oeste, Suroeste y Sur del volcán, algunas alcanzando áreas con vegetación, así como retumbos que acompañan las explosiones.

La Conred recomendó ala población que habita en comunidades cercanas al volcán: identificar las rutas de evacuación, cubrir los depósitos de agua ante la posible caída de ceniza, seguir las indicaciones de las autoridades locales y aplicar el principio de autoevacuación de ser necesario.

Recomendaciones para mitigar el impacto

Ante las complicaciones previstas por la caída de ceniza, el MAGA compartió una serie de recomendaciones:

  • Retirar la ceniza de las hojas y plantas siempre que sea posible, para evitar obstrucción en la fotosíntesis y daños mecánicos en el follaje.
  • Proteger las fuentes de agua para prevenir su contaminación, lo mismo que mantener en buen estado los sistemas de riego.
  • Brindar alimento que no esté contaminado con ceniza a los animales y reducir al máximo su exposición cuando ocurren episodios de caída activa.
  • Limpiar regularmente los bebederos y las zonas donde se resguardan los animales de producción.

El ministerio destacó que estas acciones buscan prevenir pérdidas económicas y asegurar la continuidad en los medios de vida de las familias productoras afectadas por la actividad volcánica.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

