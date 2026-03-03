Hombre asesinado en ataque armado en zona 9

Un hombre de 70 años perdió la vida la tarde de este martes, 3 de marzo, luego de resultar herido por proyectiles de arma de fuego en el marco de un ataque armado ocurrido en la 7ª avenida y 16 calle de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información preliminar, el ataque se registró cuando un vehículo tipo agrícola con dos personas a bordo se desplazaba por el sector y fue interceptado por desconocidos. La víctima mortal se conducía como pasajero.
Tras la emergencia, elementos de Bomberos Municipales acudieron al lugar y brindaron soporte vital avanzado al adulto mayor; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, se confirmó su fallecimiento en la escena.
En el mismo incidente, una mujer que también resultó herida fue estabilizada por socorristas y trasladada de emergencia al Hospital Roosevelt, donde recibe atención médica especializada.
Autoridades correspondientes acordonaron el área para realizar las diligencias de ley e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer el hecho y dar con los responsables.
Cierre vehicular
En el lugar donde ocurrió el hecho de violencia se mantiene presencia de la Policía Nacional Civil, autoridades de tránsito y socorristas que le dan seguimiento a esta emergencia.
Además, el área se encuentra cerrada para poder resguardar la escena, mientras acuden los fiscales del Ministerio Público que tendrán a su cargo las diligencias de investigación.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, indicó que debido a esta situación se implementó un cierre vehicular parcial en ese tramo, que abarca la 16 calle y avenida Reforma, zona 9.
"El vehículo particular donde se encuentra la persona fallecida está ubicado sobre la calle y hay evidencia sobre la avenida, por eso la PNC ocupa uno de los carriles de la 7ª avenida hacia el área norte. Mientras tanto, nos han solicitado el cierre vehicular del carril auxiliar en la avenida Reforma hacia la 16 calle", explicó.
El funcionario agregó que quedan como vías alternas los puntos hacia el Obelisco o bulevar Liberación.