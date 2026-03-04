Puertos guatemaltecos: Diálogo público-privado

La Cámara de Comercio Americana en Guatemala (AmCham Guatemala) fue la anfitriona de un significativo encuentro de alto nivel, diseñado para catalizar la modernización y potenciar la competitividad del sistema portuario nacional.
Este evento estratégico, titulado "Puertos de Guatemala: hacia un sistema logístico competitivo y moderno", reunió a autoridades del sector público, líderes portuarios, prominentes figuras del sector privado y expertos en comercio exterior. También contó con la participación de John M. Barrett, encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en el país.
El propósito central de la actividad fue analizar de manera profunda los principales desafíos y las oportunidades que se presentan en la infraestructura marítima del país, buscando trazar una ruta clara hacia su desarrollo.
Durante la jornada, se brindó una visión sobre el marco regulatorio portuario, las iniciativas legislativas en curso y las acciones de modernización indispensables para potenciar la eficiencia, la seguridad y la competitividad regional.
Diálogo para un sistema portuario integrado
El foro propició un diálogo constructivo donde se abordaron temas cruciales para el desarrollo portuario. Entre los puntos centrales de discusión se encontraron los retos del marco jurídico actual, la necesidad de armonizar la normativa con los estándares internacionales y el acuerdo DCAFTA-DR, y la urgencia de modernizar la infraestructura existente.
Asimismo, se hizo hincapié en la digitalización de procesos, la seguridad y trazabilidad a lo largo de toda la cadena logística, y la integración estratégica de los puertos dentro de una visión nacional de competitividad y fomento del nearshoring.
En este espacio de intercambio, participaron representantes de instituciones clave como el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; el Ministerio de la Defensa Nacional; la Comisión Portuaria Nacional; la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC). Su presencia facilitó un diálogo público-privado orientado a la generación de soluciones concretas y aplicables para los desafíos identificados.
Fortalecimiento de relaciones bilaterales y proyectos estratégicos
Un aspecto fundamental destacado en el evento fue el fortalecimiento de la relación entre Guatemala y los Estados Unidos. Recientemente, se concretó la firma del Acuerdo Recíproco de Aranceles, un instrumento que complementa y robustece el marco comercial con el principal socio económico de Guatemala.
Este acuerdo tiene como objetivo crear condiciones favorables para la facilitación del comercio bilateral, mediante la reducción y eliminación de aranceles para una parte significativa de las exportaciones guatemaltecas, lo cual genera mayor certeza y competitividad para los sectores productivos nacionales.
Adicionalmente, se resaltó la reciente inversión bilateral de US$110 millones, destinada a proyectos prioritarios de infraestructura vial y conectividad logística. Estos proyectos están diseñados para mejorar la infraestructura crítica del país, reducir los costos logísticos asociados al comercio y, en consecuencia, fortalecer el comercio exterior guatemalteco, facilitando un flujo más eficiente de bienes y servicios.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.