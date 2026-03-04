 Incendio en ruta al Pacífico liquidado en un 75%; labores continúan
Nacionales

Incendio en ruta al Pacífico liquidado en un 75%; labores continúan

El incendio en un complejo industrial continúa activo. Los bomberos continúan con las labores para combatirlo.

Compartir:
El fuego ha consumido varias bodegas ubicadas en el complejo industrial de ruta al Pacífico., Bomberos Voluntarios
El fuego ha consumido varias bodegas ubicadas en el complejo industrial de ruta al Pacífico. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Los cuerpos de socorro han llevado a cabo por más de 24 horas las labores para poder controlar un incendio de gran magnitud que se registra en un complejo industrial ubicado en el kilómetro 30 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción del municipio de Amatitlán.

La alerta comenzó cerca de la medianoche del pasado lunes, cuando fueron visibles las grandes columnas de humo y el fuego que salían desde la serie de bodegas ubicada en este punto, donde se almacena ropa, zapatos, cartón, entre otros materiales.

Los Bomberos Voluntarios, Municipales y Municipales Departamentales destinaron equipos de trabajo, así como motobombas y unidades contra incendios, han sido trasladados al lugar y han llevado a cabo labores ininterrumpidas que se han extendido hasta la madrugada de este miércoles, 4 de marzo.

Los cuerpos de socorro se encuentran atacando el fuego desde distintos puntos para buscar extinguirlo. Mientras tanto, las llamas continúan propagándose a otros sectores debido a la infraestructura del lugar.

De acuerdo con la información actualizada hasta este día, el fuego está liquidado en un 75 por ciento aproximadamente y todavía se trabaja en la extinción.

En Portada

Sala da trámite a amparo contra CSU por elección de magistrados de la CCt
Nacionales

Sala da trámite a amparo contra CSU por elección de magistrados de la CC

08:15 PM, Mar 03
Condenan a ex presidente del INDEt
Nacionales

Condenan a ex presidente del INDE

06:38 PM, Mar 03
Nuevo revés para Consuelo Porras, sancionada por EEUU, en su aspiración a magistradat
Nacionales

Nuevo revés para Consuelo Porras, sancionada por EEUU, en su aspiración a magistrada

07:13 PM, Mar 03
UEFA y Conmebol buscan sede para la Finalissimat
Deportes

UEFA y Conmebol buscan sede para la Finalissima

08:08 AM, Mar 04
Fueron meses difíciles, reconoce José Contreras tras volver a las canchast
Deportes

"Fueron meses difíciles", reconoce José Contreras tras volver a las canchas

07:25 AM, Mar 04

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridadEE.UU.Estados UnidosLiga NacionalJusticiaElecciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos