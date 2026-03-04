Incendio en ruta al Pacífico liquidado en un 75%; labores continúan

Los cuerpos de socorro han llevado a cabo por más de 24 horas las labores para poder controlar un incendio de gran magnitud que se registra en un complejo industrial ubicado en el kilómetro 30 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción del municipio de Amatitlán.
La alerta comenzó cerca de la medianoche del pasado lunes, cuando fueron visibles las grandes columnas de humo y el fuego que salían desde la serie de bodegas ubicada en este punto, donde se almacena ropa, zapatos, cartón, entre otros materiales.
Los Bomberos Voluntarios, Municipales y Municipales Departamentales destinaron equipos de trabajo, así como motobombas y unidades contra incendios, han sido trasladados al lugar y han llevado a cabo labores ininterrumpidas que se han extendido hasta la madrugada de este miércoles, 4 de marzo.
Los cuerpos de socorro se encuentran atacando el fuego desde distintos puntos para buscar extinguirlo. Mientras tanto, las llamas continúan propagándose a otros sectores debido a la infraestructura del lugar.
De acuerdo con la información actualizada hasta este día, el fuego está liquidado en un 75 por ciento aproximadamente y todavía se trabaja en la extinción.