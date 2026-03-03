 Incendio de gran magnitud consume complejo industrial en ruta al Pacífico
Nacionales

Incendio de gran magnitud consume complejo industrial en ruta al Pacífico

Por más de seis horas han estado trabajando los bomberos para controlar las llamas en este sector de Amatitlán.

El incendio se ha mantenido activo por más de seis horas., Bomberos Voluntarios
El incendio se ha mantenido activo por más de seis horas. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un incendio de gran magnitud se registra este martes, 3 de marzo, en un complejo industrial ubicado en el kilómetro 30 de la carretera al Pacífico, jurisdicción del municipio de Amatitlán, Guatemala. Los cuerpos de socorro han trabajado por más de seis horas para intentar controlarlo.

De acuerdo con información compartida por los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas donde se reportaba que había fuego y extensas columnas de humo en el área, por lo que de inmediato se movilizaron unidades al lugar.

Los equipos de varias compañías de la institución, utilizando motobombas y vehículos de abastecimiento, comenzaron a trabajar para poder combatir las llamas que con el paso de los minutos se extendían cada vez más.

