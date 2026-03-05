Maestro fallece tras ataque armado en zona 19

Un hombre murió como resultado de un ataque armado ocurrido en horas de la tarde de este jueves, 5 de marzo, en la 7ª avenida y 7ª calle de la colonia La Florida, zona 19 de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades realizan diligencias en el lugar y hay un cierre vehicular.
De acuerdo con información compartida por los Bomberos Municipales, a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a disparos que se habían escuchado en el área. Se reportaba que aparentemente una persona había sido alcanzada por las balas.
De inmediato se movilizaron las unidades de emergencia a este punto, donde localizaron a la víctima en estado inconsciente y con varias heridas de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.
Al evaluar al paciente, se confirmó que carecía de signos vitales debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. Su cuerpo estaba sobre la banqueta, justo en la puerta de ingreso de un centro de lavado de autos.
A la escena del crimen se presentaron personas que reconocieron al fallecido. Detallaron que tenía 52 años de edad y que su profesión era maestro.
Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron al lugar de los hechos. Mientras se realizan las diligencias, el área fue cerrada parcialmente para preservar las posibles evidencias.
Además, se espera que se concreten las acciones para poder trasladar el cuerpo de esta persona hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en Guatemala en 2025
Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.
Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.
De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.
Por el contrario, las muertes por heridas de arma blanca se redujeron en 2025 casi un 19 % en comparación con 2024. El Inacif contabilizó el año pasado 264 asesinatos con este tipo de arma, lo que supone 50 casos menos que los 314 registrados en el ejercicio previo.