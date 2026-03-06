 Exsenadora paraguaya denunciará destitución ante CIDH
Nacionales

Exsenadora paraguaya denunciará su destitución ante audiencia de la CIDH en Guatemala

El caso de Kattya González será expuesto en una audiencia pública en la que también se abordarán casos de violencia contra mujeres políticas de Guatemala, México y Colombia.

La exsenadora paraguaya, Kattya González., EFE
La exsenadora paraguaya, Kattya González. / FOTO: EFE

La exsenadora paraguaya Kattya González anunció que expondrá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que celebrará del 9 al 13 de marzo en Guatemala su 195 período de sesiones, su destitución del Congreso en su país, ocurrida hace dos años.

González perdió su curul el 14 de febrero 2024 tras una votación sin la presencia de la oposición y en la que se impuso una mayoría encabezada por el gobernante Partido Colorado y sus aliados.

La política fue acusada de un presunto "uso indebido de influencias", una decisión que posteriormente la Fiscalía paraguaya consideró "inconstitucional".

La opositora afirmó en una conferencia de prensa que el próximo lunes participará en una audiencia pública en la que también se abordarán casos de violencia contra mujeres políticas de México, Colombia y Guatemala.

"Los derechos políticos de las mujeres no son una moda y las violencias que sufrimos no son simplemente un relato, son realidades que nos interpelan a toda la región", expresó la exlegisladora.

González denuncia irregularidades en su destitución

González interpuso el 27 de febrero de 2024 una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que adujo que con la destitución fueron afectadas sus garantías elementales, el debido proceso y se alteró la composición del Senado, ya que la pérdida de su investidura se aprobó con 23 votos y no los 30 requeridos por el reglamento interno de esa cámara.

En su declaración este jueves, la exsenadora consideró que "no es normal la cancelación política", la violencia en redes sociales, ni lo que llamó "farsa" y "manipulación" de las mayorías para, según dijo, silenciar y excluir a las mujeres que llegaron al Congreso para hacer oposición.

La audiencia fue solicitada por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), que tiene presencia en 15 países de la región, indicó en la misma rueda de prensa la coordinadora de esa organización en Paraguay, Katia Gorostiaga.

Emisoras  Escúchanos