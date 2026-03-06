 PGN inicia reintegración familiar de menores rescatadas
PGN inicia proceso de reintegración familiar de menores rescatadas por explotación laboral

Las afectadas son adolescentes de entre 14 y 17 años.

Momento en el que se dio el rescate de los menores víctimas de explotación laboral en zona 1. , Ministerio Público
Momento en el que se dio el rescate de los menores víctimas de explotación laboral en zona 1. / FOTO: Ministerio Público

Las autoridades reportaron esta semana el rescate de cuatro menores de edad en el marco de operativos contra la trata de personas. Se determinó que estaban siendo víctimas de explotación laboral en un sector de la Ciudad de Guatemala, por lo que se le da seguimiento al caso.

De acuerdo con información compartida por el Ministerio Público (MP), la Fiscalía contra La Trata de Personas, por medio de la Unidad contra la Explotación Laboral, ejecutó diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en un local comercial ubicado en la zona 1.

En el lugar se localizó a las adolescentes de 14, 15, 16 y 17 años, y se coordinó la captura en flagrancia de una mujer que sería la presunta responsable de obligarlas a realizar trabajos en horarios extensos y poniéndolas en riesgo al estar en las calles.

"Las menores víctimas comenzaban a laborar desde las 6 de la mañana vendiendo frutas y gelatinas en diversos puntos de la zona 1 y concluían hasta las 4 de la tarde", explicó el Departamento de Información y Prensa del MP.

Asimismo, en sus redes sociales, la institución compartió imágenes del momento en que se logró el rescate de las afectadas y la detención de la sindicada, quien fue puesta a disposición de la justicia.

PGN da seguimiento a situación de menores

La Procuraduría General de la Nación (PGN) dio a conocer que le da seguimiento al caso de las adolescentes que fueron rescatadas por estar supuestamente siendo victimas de trata de personas en su modalidad de explotación laboral.

De acuerdo con la institución, una de las menores ya fue reintegrada con su familia. Mientras tanto, se está a la espera de que los recursos familiares de las otras adolescentes se presenten a la sede para las evaluaciones correspondientes.

Hasta el momento, se ha dado a conocer que los parientes de las afectadas son originarios de los departamentos de San Marcos y Alta Verapaz, por lo que estarían acudiendo ante la procuraduría en los próximos días.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

