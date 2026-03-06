 Motorista se desploma en sede bomberil en San Miguel Petapa
Nacionales

Cámara capta el momento en que motorista se desploma frente a estación de bomberos en San Miguel Petapa

Motorista colapsa frente a la estación de bomberos en San Miguel Petapa y el momento queda grabado.

Motorista fallece frente a estación de bomberos., Captura de pantalla video de X.
Motorista fallece frente a estación de bomberos. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Una cámara de seguridad captó el instante en que un motorista se desplomó frente a una estación de bomberos en el municipio de San Miguel Petapa, en un hecho ocurrido la tarde del jueves 5 de marzo de 2026. El video, que comenzó a circular en redes sociales, muestra los últimos momentos del hombre mientras intentaba llegar a la sede de socorro.

Según la información preliminar, el motorista habría sufrido un aparente paro cardiorrespiratorio mientras se conducía en su motocicleta frente a la estación de los Bomberos Municipales Departamentales.

En las imágenes se observa cómo el hombre circula sobre la vía y se aproxima a la estación bomberil. Sin embargo, a escasos metros de ingresar, repentinamente pierde el control y se desploma, cayendo sobre la cinta asfáltica frente a las instalaciones de los socorristas.

Al percatarse de lo ocurrido, elementos de los bomberos que se encontraban en la sede salieron de inmediato para brindarle atención prehospitalaria e intentar reanimarlo. A pesar de los esfuerzos por auxiliarlo, los socorristas confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, se presume que la causa del fallecimiento habría sido un paro cardiorrespiratorio.

Identifican a motorista fallecido

De acuerdo con reportes de medios locales, el hombre fue identificado como Ludvin Alexander Enriquez Alvarez, de 44 años.

Familiares indicaron que, antes de salir de su vivienda, el hombre les había comentado que no se sentía bien de salud. Sin embargo, pese a su malestar decidió ir a trabajar, momento en el que ocurrió el incidente que terminó con su fallecimiento.

El caso ha generado reacciones en redes sociales, donde usuarios lamentaron lo ocurrido y destacaron que el hombre se encontraba a pocos metros de la estación de bomberos cuando sufrió el colapso. Mientras tanto, autoridades y socorristas reiteraron la importancia de buscar atención médica inmediata ante cualquier síntoma de malestar.

