 Robo de picop en carwash queda grabado en video
Nacionales

Imágenes muestran robo de picop en carwash de La Reformita

Uno de los delincuentes desenfundó un arma para amenazar a una trabajadora, mientras un cómplice consumó el robo del automotor.

En la imagen, uno de los implicados recibe las llaves, luego de que se las lanzara un cómplice., Captura de pantalla.
A punta de pistola y a plena luz del día, un carro fue robado en un centro de lavado "carwash" de la colonia La Reformita de la zona 12 durante la tarde del pasado jueves 5 de marzo de 2026. El hecho criminal quedó captado en video, gracias a una cámara de vigilancia que está colocada en el lugar.

Sin embargo, el rostro de los ladrones no pudo ser captado, porque ambos iban utilizando mascarilla y gorro para evitar ser captados. El hecho criminal causó alarma en otros trabajadores, quienes salieron en motocicletas tras los ladrones luego de que se consumarse el hurto.

El clip nuestra como un hombre de gris se acerca al negocio y cuando ve de espaldas a la trabajadora de local, saca un arma de fuego para intimidarla. Posteriormente, el ladrón obliga a la empleada a ingresar al local, mientras se acerca otro cómplice, también con mascarilla.

El otro ladrón llega vistiendo una camisa a cuadros y busca una llave para ingresar al carro para encenderlo y moverlo. Posteriormente, el primer ladrón sale del local y escapa del lugar con rumbo desconocido.

Alarma en Carwash

Después del robo del carro, varias personas salieron del local en estado de alarma y dos hombres subieron a motocicletas para intentar dar alcance a los ladrones.

Según las imágenes, el robo ocurrió el jueves 5 de marzo de 2026 a eso de las 14:11 horas. Cabe destacar que el automóvil estaba con las puertas abiertas, porque la trabajadora estaba haciendo una limpieza interior.

El primero de los delincuentes arrebató las llaves y se las lanzó al segundo, quien fue el encargado de encender el automotor, para después escapar con rumbo desconocido.

Cabe resaltar que al momento del robo, varios vehículos y personas se encontraban usando la calle en la que ocurrió el incidente.

