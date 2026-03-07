Muere sacristán tras caer desde campanario en Rabinal

Un accidente laboral ocurrió durante las actividades religiosas del Tercer Viernes de Cuaresma en la Iglesia Católica San Pablo, del centro de Rabinal, Baja Verapaz, cuando un sacristán cayó desde lo alto de un campanario, hasta el techo del templo. Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y con apoyo de miembros del Ejército de Guatemala lograron rescatar al afectado, quien finalmente falleció en un centro asistencial.
Medios locales identificaron al fallecido como Pablo Roberto Sical González, residente de la zona 2 del municipio de Rabinal. "Descanse en paz sacristán de la Iglesia San Pablo Rabinal", escribieron vecinos al enterarse de lo que ocurrió en el lugar.
El accidente ocurrió cuando fieles devotos pretendían iniciar una procesión correspondiente al Tercer Viernes de Cuaresma en el municipio de Rabinal; según reportes oficiales, el ministro se resbaló de manera accidental y cayó quedando seriamente herido.
Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, informó que el sacristán herido quedó en un techo de gran altura, por lo que necesitaron apoyo para realizar las tareas de rescate. Gómez añadió que el herido presentaba traumas que ameritaron su traslado a un centro asistencial.
Lamentan deceso de sacristán
Medios de la localidad expresaron su pesar por la muerte de Pablo Roberto Sical González y al mismo tiempo mostraron imágenes del campanario desde donde el feligrés cayó. Fieles católicos hicieron sonar las campanas en memoria del sacristán, Pablo Roberto Sical González.
El sacristán Pablo Sical González tenía varios años de trabajar en la Iglesia San Pablo, por lo que la noticia de su trágico fallecimiento enlutó a muchos feligreses, quienes expresaron su pesar por la pérdida del devoto.
Los vecinos quedaron atentos para conocer detalles de los servicios fúnebres, destacando que Sical Gonzales sirvió por años y con dedicación en la iglesia de su municipio. "Vecinos y feligreses lo recuerdan como un hombre comprometido con su fe y con el servicio a la comunidad", afirmaron medios católicos de la localidad.
Con información de la periodista Sara Solórzano de Emisoras Unidas 89.7 FM y medios locales.