 Motorista fallece tras accidente en ruta Interamericana
Nacionales

Motorista fallece tras accidente en km. 14 de ruta Interamericana

Autoridades de tránsito reportan complicaciones en Calzada Roosevelt a causa del mortal accidente y sugieren vías alternas.

Automovilistas compartieron imágenes del accidente en internet.
Automovilistas compartieron imágenes del accidente en internet.

Autoridades viales del municipio de Mixco, departamento de Guatemala, reportaron que un accidente de tránsito cobró la vida de un motorista en el kilómetro 14 de la carretera Interamericana. Roger Escalante, relacionista público de la Policía Municipal de Tránsito de Mixco (PMT) confirmó que el percance ocurrió en la pista con sentido hacia el occidente del país.

Escalante agregó que el percance ocurrió en la 5a. avenida de la zona 3 de Mixco, cerca de un centro comercial, y sugirió usar como rutas alternas la Calzada Doroteo Guamuch Flores, para reincorporarse a la Calzada Roosevelt metros adelante de donde ocurrió el accidente de tránsito.

Para usar la ruta alterna hacia San Lucas Sacatepéquez, en la ruta Interamericana, las autoridades sugirieron virar a la derecha, en la 37 o 38 avenida, para salir hasta el entronque de la Iglesia de Jesucristo La Familia de Dios y reincorporarse a la pista rumbo al occidente.

En ese sentido, el vocero de la Municipalidad de Mixco, Mynor Espinoza, relató que se cerró totalmente el paso de la Calzada Roosevelt y ruta Interamericana, para dar paso a los trabajos de investigación del Ministerio Público.

Tres carriles cerrados en la Interamericana

Automovilistas compartieron imágenes del accidente en internet y narraron que los tres carriles con dirección al occidente quedaron cerrados para los trabajos de investigación.

Las imágenes compartidas revelaron que el motorista y un camión cisterna chocaron en la referida dirección de la ruta Interamericana, con el fatal desenlace. No se descartó que las cámaras del sector hayan captado como ocurrió el accidente, para ayudar en las investigaciones para determinar responsabilidades.

Más rutas alternas en ruta Interamericana

Espinoza no descartó que las complicaciones viales vayan a llegar hasta el sector del Obelisco, en la Ciudad de Guatemala, por lo que sugirió otras rutas alternas a los automovilistas, como la ruta del Bulevar San Cristóbal, zona 8 de Mixco y el paso de Las Charcas, vía La Comunidad, Mixco.

