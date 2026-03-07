Temblor de 4.5 grados se registra HOY sábado 7/03/2026

Cuerpos de socorro alertaron por un temblor durante la madrugada de este sábado 7 de marzo de 2026 y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) confirmó que el mismo fue de 4.5 grados de magnitud.
El ente científico señaló que el temblor ocurrió a las 1:40 horas de la madrugada, mientras que los cuerpos de socorro reportaron que el movimiento sísmico fue sensible en varios departamentos del territorio nacional.
En ese sentido, el Cuerpo de Bomberos Municipales pidió a la población mantener la calma y tener a la mano la mochila de las 72 horas para emergencias como la del temblor de la madrugada. Asimismo, Bomberos Voluntarios reportaron un recorrido de vigilancia por varios lugares cercanos a Santa Rosa, donde ocurrió el epicentro.
Sin embargo, ninguno de los dos cuerpos de socorro reportó emergencias derivadas del fenómeno, únicamente alarma en parte de la población que reportó el movimiento de tierra.
Recomendaciones ante un temblor
Cabe destacar que el Insivumeh también reportó que durante las últimas 24 horas han ocurrido 28 sismos en el territorio nacional, pero resaltó que solamente en de la madrugada, de 4.5 grados, fue reportado como sensible por varios guatemaltecos.
En ese sentido, La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emitió un afiche con varias recomendaciones en caso de temblor; entre ellas, priorizó la necesidad de mantener la calma y estar informado cuando ocurren estos acontecimientos.
Entre las medidas preventivas sugeridas, en caso de un temblor, Conred pidió a la población que, si se está en un lugar público, se agache y cubra la cabeza. Además, pidió refugiarse bajo una estructura fuerte; por ejemplo, bajo una mesa.
Agregaron que es necesario verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí. Y esperar indicaciones para los procedimientos de evacuación, de manera ordenada y con calma.
Para quienes permanezcan en su casa al momento de un temblor, la entidad reiteró que se deben mantener la calma, pero también se debe activar el Plan Familiar de Respuesta y colocarse en alguna de las esquinas de la casa.
Para quienes se encuentren manejando o dentro de un carro, las autoridades pidieron estacionarse lo más pronto posible en un lugar seguro y permanecer dentro del automotor.
En todos los casos indicaron que es necesario atender las recomendaciones de las autoridades.