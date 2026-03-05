Postuladora de Fiscal General excluye a 10 aspirantes

La comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030 reincorporó al proceso a una de las aspirantes y confirmó que quedaban fuera de la contienda los otros 10 que fueron excluidos por no cumplir los requisitos definidos en la convocatoria.
Durante una sesión realizada en la presente jornada, los comisionados revisaron las pruebas de descargo que presentaron los profesionales y determinaron que solamente Sully Claudett Merlos Moya pudo desvanecer las incongruencias que se habían detectado. Por ello, fue incluida nuevamente en la lista de aspirantes.
Mientras tanto, las magistradas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro e Irma Palencia, quedaron fuera de la contienda. En el caso de la primera de ellas, se indicó que no presentó la carencia de sanciones morales emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos y los argumentos no fueron suficientes para ser reincorporada. Mientras que Palencia no habría entregado el finiquito.
Marlon Ordoñez, Jaime Tecú y Mario David Aguilar también quedaron fuera del proceso de integración de nómina de fiscal general, al considerar que lo presentado no desvanece los motivos por los que fueron excluidos en un principio. Los otros aspirantes que no pudieron avanzar a las próximas fases son el exdiputado al Congreso, Fernando Linares Beltranena, Edgar Raymundo, Yasli Pastora, Edward Gómez y Alida Arana.
En el marco de la sesión realizada este día, los comisionados también abordaron el tema de las evaluaciones psicométricas que se harán a los candidatos y aprobaron el cuestionario que será utilizado. Las pruebas se aplicarán entre el 24 y 25 de marzo en una universidad privada.
Autoridades indígenas piden transparencia en elección
Autoridades indígenas acudieron este jueves al Palacio de Justicia para emitir un pronunciamiento en el que le solicitaron a la postuladora para fiscal general no incluir en la nómina final a aspirantes que hayan sido sancionados por la Unión Europea y Estados Unidos.
Asimismo, directamente pidieron que se excluya a la actual fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras, quien busca su reelección para un tercer período consecutivo. Esto porque, a su criterio, ha participado en actos de corrupción.
Los comisionados escucharon los argumentos que tenían para exponer los líderes indígenas durante la reunión que estaba en desarrollo y luego continuaron con las otras fases programadas para esta jornada.
