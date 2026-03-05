 Postuladora de Fiscal General excluye a 10 aspirantes
Nacionales

Elección Fiscal General: Postuladora reincorpora a aspirante y confirma exclusión de otros 10

La comisión de postulación revisó las pruebas de descargo de los profesionales y solo fue reincorporado el expediente de Sully Merlos. Mientras tanto, las magistradas del TSE, Blanca Alfaro e Irma Palencia, entre otros aspirantes, quedaron excluidos por incumplir requisitos.

Compartir:
Reunión de la comisión de postulación para elección de fiscal general el jueves, 5 de marzo de 2026., Ángel Oliva/EU
Reunión de la comisión de postulación para elección de fiscal general el jueves, 5 de marzo de 2026. / FOTO: Ángel Oliva/EU

La comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030 reincorporó al proceso a una de las aspirantes y confirmó que quedaban fuera de la contienda los otros 10 que fueron excluidos por no cumplir los requisitos definidos en la convocatoria.

Durante una sesión realizada en la presente jornada, los comisionados revisaron las pruebas de descargo que presentaron los profesionales y determinaron que solamente Sully Claudett Merlos Moya pudo desvanecer las incongruencias que se habían detectado. Por ello, fue incluida nuevamente en la lista de aspirantes.

Mientras tanto, las magistradas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro e Irma Palencia, quedaron fuera de la contienda. En el caso de la primera de ellas, se indicó que no presentó la carencia de sanciones morales emitida por la Procuraduría de los Derechos Humanos y los argumentos no fueron suficientes para ser reincorporada. Mientras que Palencia no habría entregado el finiquito.

Marlon Ordoñez, Jaime Tecú y Mario David Aguilar también quedaron fuera del proceso de integración de nómina de fiscal general, al considerar que lo presentado no desvanece los motivos por los que fueron excluidos en un principio. Los otros aspirantes que no pudieron avanzar a las próximas fases son el exdiputado al Congreso, Fernando Linares Beltranena, Edgar Raymundo, Yasli Pastora, Edward Gómez y Alida Arana.

En el marco de la sesión realizada este día, los comisionados también abordaron el tema de las evaluaciones psicométricas que se harán a los candidatos y aprobaron el cuestionario que será utilizado. Las pruebas se aplicarán entre el 24 y 25 de marzo en una universidad privada.

Autoridades indígenas piden transparencia en elección

Autoridades indígenas acudieron este jueves al Palacio de Justicia para emitir un pronunciamiento en el que le solicitaron a la postuladora para fiscal general no incluir en la nómina final a aspirantes que hayan sido sancionados por la Unión Europea y Estados Unidos.

Asimismo, directamente pidieron que se excluya a la actual fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras, quien busca su reelección para un tercer período consecutivo. Esto porque, a su criterio, ha participado en actos de corrupción.

Los comisionados escucharon los argumentos que tenían para exponer los líderes indígenas durante la reunión que estaba en desarrollo y luego continuaron con las otras fases programadas para esta jornada.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armadot
Nacionales

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armado

10:43 AM, Mar 07
¿Qué es el Escudo de las Américas, la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?t
Internacionales

¿Qué es el "Escudo de las Américas", la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?

10:36 AM, Mar 07
Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 gradost
Nacionales

Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 grados

12:04 PM, Mar 07
Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendientet
Deportes

Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendiente

11:15 AM, Mar 07
La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupciónt
Deportes

La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupción

09:08 AM, Mar 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadredes socialesEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos