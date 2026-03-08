Capturan a un hombre que portaba drogas, armas y dinero

Un allanamiento en la 8ª. calle y 15ª avenida de los residenciales Terranova, zona 6 de Villa Nueva, culminó con la captura de un hombre que tenía en su poder varias armas de fuego, drogas y dinero en efectivo. La Policía Nacional Civil (PNC) explicó que el apresado contaba con Q53 mil en efectivo, de los cuales no pudo demostrar su procedencia.
Además, los agentes decomisaron dos armas de fuego en el punto, así como dos cargadores y varias municiones. La PNC también reportó el decomiso de drogas, aunque no se proporcionaron detalles del tipo de estupefaciente.
La PNC identificó al detenido únicamente como Léster de 44 años, quien fue esposado, subido a un picop de la policía y trasladado hacia la Torre de Tribunales para solventar su situación legal. El dinero en efectivo también fue contabilizado, embalado y trasladado para los procesos de identificación.
Los uniformados compartieron imágenes en las que se pudo observar que el dinero estaba organizado en fajos de billetes, desde los Q200, Q100, Q50, Q20, Q10 y Q5.00.
Traslado bajo fuertes medidas de seguridad
La PNC especificó que el operativo estuvo a cargo de agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA).
El traslado hacia un juzgado de turno se ejecutó bajo fuertes medidas de seguridad. En las acciones policiales, la PNC recibió apoyo de integrantes del Ejército de Guatemala, según las fotografías publicadas por medios oficiales.
Capturas en los departamentos
La PNC también reportó la captura de un hombre de 46 años en el municipio de San Andrés, departamento de Petén, por una orden de aprehensión por el delito de trata de personas y deserción.
Asimismo, la entidad de seguridad detuvo a David, de 21 años, en el kilómetro 198 del municipio de Camotán, departamento de Chiquimula por señalamientos del delito de estafa propia.