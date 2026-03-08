 Conred de luto por muerte de dos bomberos forestales
Nacionales

Conred de luto por muerte de dos bomberos forestales

El ente de prevención confirmó que ambos brigadistas fallecieron en el cumplimiento de su deber.

Compartir:
Conred publicó información del incendio en la aldea Chupel, desde el pasado sábado a las 13:41 horas., Conred.
Conred publicó información del incendio en la aldea Chupel, desde el pasado sábado a las 13:41 horas. / FOTO: Conred.

Por medio de sus canales oficiales, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó la noche de este domingo, 8 de marzo de 2026, que dos de sus bomberos forestales fallecieron en el cumplimiento de su deber. La entidad precisó que ambos eran integrantes de la Brigada de Respuesta Inmediata de Incendios Forestales.

Conred indicó que los dos rescatistas fallecieron mientras combatían un incendio en la aldea Chupel, del municipio de San Miguel Chicaj, departamento de Baja Verapaz. Además, la coordinadora comunicó que los bomberos fallecidos formaban parte de la Brigada de Respuesta Inmediata de Rabinal, Baja Verapaz.

Conred de luto por muerte de dos bomberos forestales | Conred

Conred de luto por muerte de dos bomberos forestales / Conred

Conred de luto por muerte de dos bomberos forestales | Conred

Conred de luto por muerte de dos bomberos forestales / Conred

Conred de luto por muerte de dos bomberos forestales | Conred

Conred de luto por muerte de dos bomberos forestales / Conred

Conred de luto por muerte de dos bomberos forestales | Conred

Conred de luto por muerte de dos bomberos forestales / Conred

Los fallecidos son Edvin Armando García Sucup y César Augusto Pérez García. Conred comunicó sus muestras de condolencia y solidaridad para sus familias, por medio de esquelas.

La institución expresó su pesar, asegurando que ruega a Dios cristiana resignación para los familiares, por tan irreparable pérdida.

También consulte: Capturan a un hombre que portaba drogas, armas y dinero

Capturan a un hombre que portaba drogas, armas y dinero

Según la PNC, el aprehendido no pudo justificar las razones por las que portaba esta fuerte cantidad de dinero.

Horas de búsqueda de los bomberos fallecidos

Medios locales confirmaron que Cesar Agusto Pérez García era originario de San Rafael Chilascó. Junto al comunicado compartieron fotos del bombero, quien participaba en carreras deportivas y actividades hípicas.

Además, agregaron que las tareas de búsqueda de los rescatistas tardaron varias horas y los delegados de Conred contaron con apoyo del Ejército de Guatemala.

En su perfil de Facebook, Conred reportó el pasado sábado, a eso de las 13:41 horas, que se preparaban para combatir el incendio de la aldea Chupel. En las imágenes, la entidad compartió fotografías en las que se podía apreciar a varios rescatistas formados, listos para iniciar actividades en ese siniestro.

Incendio con condiciones complicadas

El departamento de Comunicación de Conred informó que el fallecimiento de los bomberos ocurrió por las condiciones del lugar del incendio.

Reiteraron que la Secretaría Ejecutiva de la CONRED presenta sus condolencias a su familia y al personal que día a día protege los recursos naturales y la vida de los guatemaltecos.

En Portada

Culminan tareas de búsqueda en construcción de zona 14t
Nacionales

Culminan tareas de búsqueda en construcción de zona 14

05:36 PM, Mar 08
Comunicaciones vence a Achuapa y mantiene liderato del Clausura 2026 t
Deportes

Comunicaciones vence a Achuapa y mantiene liderato del Clausura 2026

09:54 PM, Mar 08
Temblor de 5.3 grados sorprende a los guatemaltecos este domingot
Nacionales

Temblor de 5.3 grados sorprende a los guatemaltecos este domingo

09:00 PM, Mar 08
Conred de luto por muerte de dos bomberos forestalest
Nacionales

Conred de luto por muerte de dos bomberos forestales

07:59 PM, Mar 08
Antigua y Cobán Imperial empatan en el estadio Pensativo t
Deportes

Antigua y Cobán Imperial empatan en el estadio Pensativo

08:01 PM, Mar 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesLiga NacionalSeguridadEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos