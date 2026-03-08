Conred de luto por muerte de dos bomberos forestales

Por medio de sus canales oficiales, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó la noche de este domingo, 8 de marzo de 2026, que dos de sus bomberos forestales fallecieron en el cumplimiento de su deber. La entidad precisó que ambos eran integrantes de la Brigada de Respuesta Inmediata de Incendios Forestales.
Conred indicó que los dos rescatistas fallecieron mientras combatían un incendio en la aldea Chupel, del municipio de San Miguel Chicaj, departamento de Baja Verapaz. Además, la coordinadora comunicó que los bomberos fallecidos formaban parte de la Brigada de Respuesta Inmediata de Rabinal, Baja Verapaz.
Los fallecidos son Edvin Armando García Sucup y César Augusto Pérez García. Conred comunicó sus muestras de condolencia y solidaridad para sus familias, por medio de esquelas.
La institución expresó su pesar, asegurando que ruega a Dios cristiana resignación para los familiares, por tan irreparable pérdida.
Horas de búsqueda de los bomberos fallecidos
Medios locales confirmaron que Cesar Agusto Pérez García era originario de San Rafael Chilascó. Junto al comunicado compartieron fotos del bombero, quien participaba en carreras deportivas y actividades hípicas.
Además, agregaron que las tareas de búsqueda de los rescatistas tardaron varias horas y los delegados de Conred contaron con apoyo del Ejército de Guatemala.
En su perfil de Facebook, Conred reportó el pasado sábado, a eso de las 13:41 horas, que se preparaban para combatir el incendio de la aldea Chupel. En las imágenes, la entidad compartió fotografías en las que se podía apreciar a varios rescatistas formados, listos para iniciar actividades en ese siniestro.
Incendio con condiciones complicadas
El departamento de Comunicación de Conred informó que el fallecimiento de los bomberos ocurrió por las condiciones del lugar del incendio.
Reiteraron que la Secretaría Ejecutiva de la CONRED presenta sus condolencias a su familia y al personal que día a día protege los recursos naturales y la vida de los guatemaltecos.