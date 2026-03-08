 El detenido amenazaba con matar a una niña de 3 años
Nacionales

El detenido amenazaba con matar a su propia hija de 3 años

Agentes de la PNC intervinieron para rescatar a una niña de 3 años que era retenida por su propio padre.

El capturado tenía una orden de restricción, para no acercarse a su expareja; sin embargo, la agredió físicamente., PNC de Guatemala.
El capturado tenía una orden de restricción, para no acercarse a su expareja; sin embargo, la agredió físicamente. / FOTO: PNC de Guatemala.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) liberaron a una niña de 3 años de edad que era retenida por su propio padre en una vivienda de Residenciales Villas del Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, durante la tarde de este domingo, 8 de marzo de 2026.

Las fuerzas de seguridad informaron que el detenido amenazaba a su expareja con asesinar a la menor, si ella no le entregaba la contraseña de su celular, por lo que los uniformados tuvieron que intervenir tras varias denuncias.

Según detalles de la PNC, el apresado también agredió a la mujer, pero al dialogar con él lograron que depusiera su actitud, por lo que fue capturado. El incidente ocurrió en el lote 10 de la manzana 82, de Residenciales Villas del Quetzal.

Agentes de la comisaría 16 identificaron al señalado como Edgar, de 27 años, quien fue trasladado a un juzgado, porque tenía restricciones de acercamiento con su expareja.

Detenido estaba bajo efectos de las drogas

La PNC relató que el detenido estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes o algún otro tipo de drogas, por lo que se acercó a la mujer y la agredió. La mujer, para evitar que la siguieran lastimando, salió corriendo, pero dejó a la menor de 3 años cerca del detenido.

El ahora capturado amenazaba a la pequeña con un cuchillo, pero los uniformados lograron rescatarla sana y salva. Posteriormente trasladaron al señalado hacia un juzgado de turno, donde deberá resolver su situación legal.

Vicepresidenta Karin Herrera envía saludo por el Día Internacional de la Mujer

Otros funcionarios y personajes de la vida nacional destacaron el aporte de la mujer en la sociedad guatemalteca.

Más capturas de la PNC

En otro procedimiento policial, agentes detuvieron a un hombre de 21 años, en San Andrés Itzapa, Chimaltenango, por tener orden de aprehensión por extorsión.

Asimismo, otro joven de 19 años fue detenido en Camotán, Chiquimula, también por acusaciones de realizar extorsiones. Ambas detenciones se ejecutaron en procedimientos de rutina llevados a cabo por policías de cada localidad.

