Karin Herrera envía saludo por el Día de la Mujer HOY 8M

La vicepresidenta de la República de Guatemala, Karin Herrera, envió un mensaje alusivo al Día Internacional de la Mujer por medio de sus canales oficiales este domingo, 8 de marzo de 2026.
En el Día Internacional de la Mujer reconocemos a quienes abrieron camino con su liderazgo, entrega y esfuerzo; reafirmando nuestro lugar en cada espacio de decisión, ciencia y desarrollo", destacó.
La vicemandataria instó a que "sigamos apoyando a niñas, jóvenes y adultas, porque cuando una mujer avanza, Guatemala avanza con ella".
Asimismo, la ministra de Educación, Ana Bella Giracca, recordó que "el Día Internacional de la Mujer nació de la lucha por nuestros derechos y por la igualdad". "Ayer y siempre, honramos la memoria de María Chinchilla, maestra comprometida con la libertad".
"Hoy, esa historia también se refleja en un dato que emociona: en la histórica ampliación de la secundaria pública de este año, 54.1 % de la matrícula inscrita corresponde a mujeres. Más educación también es más libertad", destacó Giracca.
Mensaje por el Día de la Mujer desde el Congreso
El Congreso de la República también se unió a los saludos y en un mensaje aseguró que sus integrantes "reconocen la valentía, la fuerza y el compromiso de las mujeres, que son el motor para el desarrollo social y económico de nuestra nación".
El diputado Jairo Flores escribió para conmemorar el 8M, como también se le conoce al Día Internacional de la Mujer, para declarar que "El Día Internacional de la Mujer no es solo una celebración, es una conmemoración que nos invita a recordar la lucha histórica de las mujeres por sus derechos y a seguir promoviendo respeto, igualdad y oportunidades para todas".
Otras instituciones, como el Ministerio de Comunicaciones, resaltaron el papel de las mujeres que trabajan para esa instancia. "Celebramos a todas las mujeres que, con su fuerza y dedicación, hacen posible el crecimiento y éxito del CIV", informaron.