Día de la Mujer conmemora la lucha por la igualdad HOY

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una lucha por la igualdad, la justicia y los derechos de las mujeres en todo el mundo. Según los registros históricos, la primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza y desde entonces se extendió a muchos países, incluyendo Guatemala.
Los datos señalan que en Guatemala la conmemoración comenzó a tomar fuerza en el año de 1987, impulsada por grupos de mujeres que incluían escritoras y periodistas. Las integrantes de esas asociaciones superaron la represión de años anteriores.
Los registros refieren que la primera gran caravana organizada por organizaciones de mujeres en Guatemala se realizó en 1994, estableciendo la fecha como un símbolo de lucha por la igualdad.
Guatemaltecas emblemáticas en el Día de la Mujer
Guatemala cuenta con mujeres líderesas que destacan internacionalmente en el arte, la cultura, la ciencia y los derechos humanos. Entre las figuras importantes está la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Tum.
Soy Rigoberta Menchú Tum, mi familia es maya, y por eso yo siempre digo que soy una nieta de los mayas, porque yo admiro a mis ancestros".
Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992
La doctora Rigoberta Menchú Tum es una activista maya quiché, reconocida mundialmente por su lucha por los derechos humanos, la justicia social y la reconciliación indígena en Guatemala. Fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1992.
Mujer ejemplo en la música
Gaby Moreno es una destacada cantautora guatemalteca, ganadora de un Latin Grammy, reconocida por su trayectoria internacional en géneros como el blues y el jazz, así como por su trabajo en la música de la cultura latina. Actualmente tiene trabaja en proyectos donde mantiene presencia en Broadway.
María Mercedes Coroy es una actriz de cine internacional de origen kaqchikel, ella es reconocida por sus actuaciones en películas como Ixcanul y La Llorona. Además, es embajadora de la mujer indígena.
La chef Mirciny Moliviatis es una prestigiosa profesional que ha trabajado en la revalorización de la cocina tradicional guatemalteca, rescatando ingredientes y técnicas ancestrales, lo que le ha permitido obtener reconocimiento internacional.
Susana Arrechea Alvarado es una reconocida ingeniera y científica guatemalteca que se destaca por su labor en investigación y tecnología. Ella es ganadora del premio a la mujer en la ciencia, otorgado por la Organization for Women in Science for the Developing World.
Otras mujeres destacadas en el país son la empresaria guatemalteca Yolanda Fernández de Cofiño y Karin Herrera, vicepresidenta de Guatemala y científica.
Otros datos históricos del Día Internacional de la Mujer
Entes internacionales han destacado que el Día Internacional de la Mujer se conmemora para reconocer el valor, la fortaleza y la lucha de millones de mujeres que, a lo largo de la historia, han trabajado para defender sus derechos e ir abriendo camino en espacios que antes estaban reservados únicamente para los hombres.
Uno de los antecedentes más recordados ocurrió el 8 de marzo de 1857, cuando trabajadoras de una fábrica textil salieron a las calles para protestar por las difíciles condiciones laborales. En esa época, las mujeres recibían salarios que en muchos casos eran menos de la mitad de lo que ganaban los hombres.
Estos movimientos se iniciaron en Europa y Estados Unidos, pues aquella manifestación marcó un precedente histórico. Con el paso de los años, las protestas y los movimientos se fueron multiplicando en diferentes países, impulsando demandas por igualdad salarial, la reducción de la jornada laboral, mejores condiciones de trabajo y el derecho al voto.
El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo y también es un momento para reflexionar sobre los avances logrados y los desafíos que aún persisten en la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria.
Con información de las periodistas Leticia Sagastume y Sara Solórzano de Emisoras Unidas 89.7 FM.