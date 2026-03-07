 Bancada Semilla separa a la diputada Luján Padilla
Nacionales

Movimiento Semilla separa a la diputada Ivanna María Luján Padilla

El grupo de diputados oficialistas consideró como una falta grave el voto de Luján Padilla en la elección de magistrados a la CC.

La expulsión de Luján Padilla habría ocurrido por su voto en la elección de magistrados para la CC., Congreso de la República.
La expulsión de Luján Padilla habría ocurrido por su voto en la elección de magistrados para la CC. / FOTO: Congreso de la República.

La bancada oficialista del Movimiento Semilla confirmó este sábado 7 de marzo de 2026 la separación de la diputada Ivanna María Luján Padilla, tras emitir su voto en la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Los congresistas aseguraron que la decisión se tomó luego de una reunión de bancada.

"Dicho voto ha sido considerado una falta grave por contravenir la postura y los principios del Movimiento Semilla. En consecuencia, las acciones y decisiones de la diputada Luján no representan la posición de esta bancada", argumentaron en un comunicado.

En el documento, la bancada oficial reafirmó su compromiso con la disciplina, la coherencia y la defensa del interés público.

El proceso de votación al que hace referencia la Bancada Semilla también ha generado múltiples críticas, porque los congresistas avalaron la reelección del magistrado suplente Luis Rosales.

Críticas a la elección de Magistrados

Dentro de las voces que condenaron la decisión estuvo la de los Pueblos Indígenas quienes rechazaron lo ocurrido y manifestaron que "aborrecen" esa elección.

Los Pueblos Indígenas consideraron que los diputados electores demostraron su "conciencia putrefacta, cinismo y desfachatez".

También consideraron que los legisladores "hicieron caso omiso a los llamados para que no se nombrar al referido funcionario judicial".

En ese proceso de elección, el magistrado Luis Rosales, fue electo como suplente con 117 votos a favor, entre ellos los de la congresista Lujan Padilla. 

La sesión del Congreso en la que se realizó esta elección se realizó el jueves y en la misma se discutió el orden del día. En ese proceso participaron diputados oficialistas, quienes tuvieron intervenciones de hasta más de tres horas.

