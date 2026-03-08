Procesiones desvían recorrido por marcha del Día de la Mujer

Hermandades organizadoras de dos cortejos procesionales anunciaron que saldrán a las calles de la zona 1 de la ciudad de Guatemala este domingo, 8 de marzo de 2026 y agregaron que hicieron cambios en su recorrido, para no cruzarse con la marcha del 8 de marzo, que se desarrollará en el marco del Día Internacional de la Mujer.
Dentro de los eventos religiosos, la procesión del Santo Cristo de Esquipulas, ícono de nuestra fe, saldrá del Santuario Nuestra Señora de Guadalupe, pero en su recorrido, informaron que no bajará hasta la Sexta Avenida de la zona 1 capitalina.
Los organizadores indicaron que al llegar a la 3a avenida, el anda se estará desviando en su recorrido tradicional, por petición de Gobernación Departamental.
Otro cortejo procesional que tuvo que cambiar su recorrido es el de Jesús Nazareno de la Buena Muerte, el cual saldrá a las 8:00 horas del templo Santo Domingo.
Recorrido de Jesús de la Buena Muerte por el Día de la Mujer
Las autoridades de la Iglesia Católica indicaron que la procesión de Jesús de la Buena Muerte estaría tomando la 3ª. calle, hasta subir por la 4ª. avenida de la zona 1. De esa manera estarán evitando pasar en cercanías del Palacio Nacional de la Cultura, Catedral Metropolitana y Plaza de la Constitución.
Las hermandades informaron que Gobernación Departamental de Guatemala solicitó a los organizadores el cambio de la ruta, con el fin de no cruzarse con la marcha del 8M, Día Internacional de la Mujer, que avanzará sobre la Sexta Avenida hasta llegar a la Plaza de la Constitución.
La procesión de Jesús de la Buena Muerte está programada para salir a las 8:00 horas y para retornar a eso de las 23:15 horas, comunicaron los organizadores en internet. Dentro de la programación, calcularon que pasarán por distintos puntos clave en estos horarios:
- Santa Teresa: 10:30 horas.
- 4a Av. y 4a Calle zona 1: 12:00 horas.
- Casa de las Misericordias: 14:00 horas.
- Parque el Sauce: 16:00 horas.
- La Recolección: 16:45 horas.
- San Sebastián: 17:30 horas
- Isabel la Católica: 18:30 horas.
- 2a. calle y 12 Av. "A". zona 2: 20:30 horas.
- La Merced: 21:45 horas.
- Entrada: 23:15 horas.
Con información del periodista Ángel Oliva de Emisoras Unidas 89.7 FM.