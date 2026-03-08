 Temblor de 5.3 grados sacude el territorio nacional HOY
Temblor de 5.3 grados sorprende a los guatemaltecos este domingo

El Insivumeh informó que un temblor de 5.3 grados sacudió el territorio nacional este domingo, a las 20:52 horas.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) confirmó que un temblor de 5.3 grados sacudió el territorio nacional durante la noche de este domingo, 8 de marzo de 2026. El ente científico indicó que el epicentro se ubicó en el departamento de Suchitepéquez, a 37 kilómetros de Mazatenango.

Según el boletín emitido por el departamento de sismología del Insivumeh, el fenómeno ocurrió a las 20:52 horas. Por el momento no se reportan emergencias derivadas del fenómeno, únicamente alarma en la población guatemalteca.

En cuanto al epicentro del temblor, el Insivumeh señaló que el mismo se ubicó a 42 kilómetros de la cabecera de Retalhuleu y 72 de Quetzaltenango.

Los cuerpos de socorro hicieron un llamado a la calma tras el movimiento sísmico y activaron sus protocolos de vigilancia en las principales calles de los cascos urbanos del país. Por el momento no se reportan daños materiales.

Identifican a los fallecidos por caída en río Sepelá, Quiché

Bomberos Municipales Departamentales confirmaron el nombre de los fallecidos, mientras la comunidad lamentó la tragedia.

Medidas en caso de temblor

Conred confirmó la información emitida por el Insivumeh y recordó que al momento de un sismo es necesario mantener la calma y ubicar las rutas de evacuación para dirigirse al punto de reunión.

Asimismo, la entidad de prevención pidió a los guatemaltecos reportar cualquier emergencia derivada del temblor al teléfono 119 para activar el sistema Conred.

La Cruz Roja Guatemalteca reportó que el temblor fue sensible, principalmente, en el Occidente y Centro el país. La entidad indicó que inició procesos de vigilancia y pidió a los guatemaltecos reportar incidentes por medio del teléfono 125.

Sismo activa las alarmas de la capital

El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, reportó que durante el evento sísmico se activaron las alarmas en toda la Ciudad de Guatemala. "Manténgase atento a la información de las fuentes oficiales", pidió el comunicador.

Además, Montejo precisó que "se mantiene monitoreo con alcaldías auxiliares, intercambiando datos necesarios".

Bomberos atentos al temblor

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios también reportó el sismo en sus redes sociales, destacando que, tras el reporte del mismo, se iniciaron recorridos en calles y avenidas del área del epicentro y en sus cercanías, para descartar emergencias por el movimiento.

"Ante cualquier emergencia, comuníquese al número 122 a nivel nacional" instaron los rescatistas.

Además, los cuerpos de socorro pidieron a los guatemaltecos mantener activa una mochila de las 72 horas, ante estos incidentes.

