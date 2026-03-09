Autoridades refuerzan seguridad con operativos en zona 3

En el marco del Plan Centinela Metropolitano, las fuerzas de seguridad implementaron este lunes 9 de marzo una serie de acciones enfocadas en resguardar a la población. En ese sentido, están en desarrollo operativos en diferentes puntos de la zona 3 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), desde tempranas horas se implementaron diligencias para brindar seguridad a través de acciones preventivas y patrullajes en la avenida El Cementerio, 13 calle y el barrio "El Gallito", zona 3.
"Elementos de la comisaría 11 y del Departamento de Tránsito de la PNC, así como distintas unidades especializadas, realizan identificación de personas y vehículos en estos sectores", explicó un portavoz de la institución.
Los operativos están en desarrollo, por lo que se mantienen algunos cierres vehiculares en los distintos puntos.