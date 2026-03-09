 Autoridades refuerzan seguridad con operativos en zona 3
Nacionales

Autoridades refuerzan seguridad con operativos en zona 3

La PNC intensificó los patrullajes e identificación de personas y vehículos en la avenida El Cementerio y el barrio "El Gallito".

Compartir:
Parte de los operativos en desarrollo en la zona 3., PNC
Parte de los operativos en desarrollo en la zona 3. / FOTO: PNC

En el marco del Plan Centinela Metropolitano, las fuerzas de seguridad implementaron este lunes 9 de marzo una serie de acciones enfocadas en resguardar a la población. En ese sentido, están en desarrollo operativos en diferentes puntos de la zona 3 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), desde tempranas horas se implementaron diligencias para brindar seguridad a través de acciones preventivas y patrullajes en la avenida El Cementerio, 13 calle y el barrio "El Gallito", zona 3.

"Elementos de la comisaría 11 y del Departamento de Tránsito de la PNC, así como distintas unidades especializadas, realizan identificación de personas y vehículos en estos sectores", explicó un portavoz de la institución.

Los operativos están en desarrollo, por lo que se mantienen algunos cierres vehiculares en los distintos puntos.

En Portada

Culminan tareas de búsqueda en construcción de zona 14t
Nacionales

Culminan tareas de búsqueda en construcción de zona 14

05:36 PM, Mar 08
Comunicaciones vence a Achuapa y mantiene liderato del Clausura 2026 t
Deportes

Comunicaciones vence a Achuapa y mantiene liderato del Clausura 2026

09:54 PM, Mar 08
Temblor de 5.3 grados sorprende a los guatemaltecos este domingot
Nacionales

Temblor de 5.3 grados sorprende a los guatemaltecos este domingo

09:00 PM, Mar 08
Conred de luto por muerte de dos bomberos forestalest
Nacionales

Conred de luto por muerte de dos bomberos forestales

07:59 PM, Mar 08
Antigua y Cobán Imperial empatan en el estadio Pensativo t
Deportes

Antigua y Cobán Imperial empatan en el estadio Pensativo

08:01 PM, Mar 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesLiga NacionalSeguridadEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos