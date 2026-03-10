Tránsito lento en Villa Nueva tras accidente

Las autoridades de tránsito de Villa Nueva, Guatemala, reportaron un accidente en horas de la madrugada de este martes 10 de marzo en la conexión de Villa Hermosa a Ciudad Real, frente a Torres Petapa, en la zona 12 del municipio.
De acuerdo con Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) del sector, aparentes fallas mecánicas causaron que el conductor de un vehículo perdiera el control del volante y saliera de la ruta.
El carro cayó en una cuneta y quedó parcialmente volcado, por lo que de inmediato se movilizó el personal municipal para brindarle asistencia al automovilista, quien se confirmó que resultó ileso.
Tránsito lento
La funcionaria señaló que esta situación está generando un fuerte impacto en el tránsito, pues aunque no ocupa gran parte de la carretera, las personas reducen la velocidad para observar lo ocurrido, tomar fotografías y grabar, lo que genera movilidad lento.
"Se recomienda continuar la marcha y evitar utilizar el celular para captar este tipo de imágenes, pues podrían ocurrir más accidentes", dijo.
Añadió que se coordinó la presencia de grúas al sector para que puedan realizar las maniobras necesarias para movilizar el obstáculo. Mientras esto ocurre, se tendrá detenido completamente el tránsito.
Por aparte, Santos indicó que la PMT coordina los carriles reversibles como habitualmente se realiza en el sector y se trabaja para mantener la circulación vial en el sector sur de la capital.
Problemas de tránsito también en la capital
Las complicaciones viales también se presentaron en la Ciudad de Guatemala, donde al menos tres vehículos con fallas mecánicas obstaculizaron el paso en diferentes puntos.
Uno de los puntos afectados fue el viaducto Atlántida, zona 18, donde los agentes de la PMT apoyaron para empujar un automóvil averiado y retirarlo. De esta manera, se liberó el carril que obstaculizaba.
Mientras tanto, en el viaducto Fuentes Mohr en 5ª calle y 17 avenida, zona 6, estuvo obstaculizando el paso un carro. Los agentes de tránsito apoyaron en su retiro.
En tanto, una camioneta con posibles fallas mecánicas fue ubicada en un área verde del bulevar Vista Hermosa 10 avenida, zona 15, pues afectaba la movilidad en el tramo hacia oriente.