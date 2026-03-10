 Tránsito lento en Villa Nueva tras accidente
Nacionales

Tránsito lento en Villa Nueva tras accidente en conexión a Ciudad Real

Se mantienen complicaciones para la circulación vial en zona 12 de Villa Nueva debido a este hecho.

Compartir:
., PMT de Villa Nueva
. / FOTO: PMT de Villa Nueva

Las autoridades de tránsito de Villa Nueva, Guatemala, reportaron un accidente en horas de la madrugada de este martes 10 de marzo en la conexión de Villa Hermosa a Ciudad Real, frente a Torres Petapa, en la zona 12 del municipio.

De acuerdo con Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) del sector, aparentes fallas mecánicas causaron que el conductor de un vehículo perdiera el control del volante y saliera de la ruta.

El carro cayó en una cuneta y quedó parcialmente volcado, por lo que de inmediato se movilizó el personal municipal para brindarle asistencia al automovilista, quien se confirmó que resultó ileso.

Tránsito lento

La funcionaria señaló que esta situación está generando un fuerte impacto en el tránsito, pues aunque no ocupa gran parte de la carretera, las personas reducen la velocidad para observar lo ocurrido, tomar fotografías y grabar, lo que genera movilidad lento.

"Se recomienda continuar la marcha y evitar utilizar el celular para captar este tipo de imágenes, pues podrían ocurrir más accidentes", dijo.

Añadió que se coordinó la presencia de grúas al sector para que puedan realizar las maniobras necesarias para movilizar el obstáculo. Mientras esto ocurre, se tendrá detenido completamente el tránsito.

Por aparte, Santos indicó que la PMT coordina los carriles reversibles como habitualmente se realiza en el sector y se trabaja para mantener la circulación vial en el sector sur de la capital.

Problemas de tránsito también en la capital

Las complicaciones viales también se presentaron en la Ciudad de Guatemala, donde al menos tres vehículos con fallas mecánicas obstaculizaron el paso en diferentes puntos.

Uno de los puntos afectados fue el viaducto Atlántida, zona 18, donde los agentes de la PMT apoyaron para empujar un automóvil averiado y retirarlo. De esta manera, se liberó el carril que obstaculizaba.

Mientras tanto, en el viaducto Fuentes Mohr en 5ª calle y 17 avenida, zona 6, estuvo obstaculizando el paso un carro. Los agentes de tránsito apoyaron en su retiro.

En tanto, una camioneta con posibles fallas mecánicas fue ubicada en un área verde del bulevar Vista Hermosa 10 avenida, zona 15, pues afectaba la movilidad en el tramo hacia oriente.

En Portada

Elección de fiscal general: presentan impugnaciones contra candidatura de Porrast
Nacionales

Elección de fiscal general: presentan impugnaciones contra candidatura de Porras

09:59 AM, Mar 10
Transportistas extraurbanos plantean aumento en tarifas por alza del diéselt
Nacionales

Transportistas extraurbanos plantean aumento en tarifas por alza del diésel

09:18 AM, Mar 10
Guatemala, entre los países señalados por el deterioro de la libertad de prensa en las Américast
Nacionales

Guatemala, entre los países señalados por el deterioro de la libertad de prensa en las Américas

10:39 AM, Mar 10
UCI suspende al equipo de ciclismo Medellín-EPMt
Deportes

UCI suspende al equipo de ciclismo Medellín-EPM

11:17 AM, Mar 10
Haaland estará disponible para enfrentar al Real Madridt
Deportes

Haaland estará disponible para enfrentar al Real Madrid

09:17 AM, Mar 10

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadLiga Nacionalredes socialesEE.UU.Donald TrumpJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos