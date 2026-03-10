Inspeccionan expendios de combustible por alzas injustificadas en precios

Las autoridades implementaron este martes, 10 de marzo, una serie de operativos en expendios de combustibles con el objetivo de verificar los precios y que haya exactitud en el despacho de los productos. Las acciones abarcan distintos puntos de la Ciudad de Guatemala y las cabeceras departamentales.
Las acciones se dan en el marco del Plan Centinela, el cual está a cargo de personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) los Ministerios de Economía, Energía y Minas y Gobernación, así como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y Procuraduría de los Derechos Humanos.
El presidente Bernardo Arévalo anunció que se estarían intensificando las supervisiones de los precios de los derivados del petróleo ante la especulación que se ha detectado. Esto porque, argumentando la crisis en Oriente Medio, algunas gasolineras han aplicado alzas en los valores a pesar de que, según el funcionario, las mismas no tienen justificación.
"El presidente Arévalo instruyó que se evite la especulación, por lo que hoy estamos en la zona 10, también en seis puntos más en la capital y en todas las cabeceras departamentales", dijo Carlos Vásquez, portavoz de la Diaco.