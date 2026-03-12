 Tribunal condena a 40 años de prisión a hombre por femicidio de su pareja
Nacionales

Tribunal condena a 40 años de prisión a hombre por femicidio de su pareja

El crimen ocurrió en enero de 2025 en Quiché, donde la mujer fue agredida con arma blanca por su esposo.

El Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer de Quiché condenó a 40 años de prisión inconmutables a un hombre que fue hallado culpable de quitarle la vida a su esposa. El crimen ocurrió en enero de 2025.

De acuerdo con la información compartida por el Ministerio Público (MP), este caso fue investigado por la Fiscalía contra el Delito de Femicidio. El personal presentó ante los jueces las pruebas suficientes para respaldar la responsabilidad de Mario Suy en la muerte de su pareja, Josefa Serse Panjoj, de 38 años.

"Se logró demostrar que el ahora sentenciado es el responsable del femicidio de esta persona", detalló el Departamento de Información y Prensa del ente investigador.

Agregó que, según las pruebas, Suy se encontraba en el interior de un inmueble en Chichicastenango, Quiché, y al ingresar su conviviente al lugar se abalanzó sobre ella con un arma blanca causándole heridas de gravedad en el abdomen que le provocaron la muerte al ingresar a un centro asistencial.

