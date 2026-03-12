 Forma en que banda de robamotos actúa en Villa Nueva
Video exhibe la forma en que banda de robamotos actúa en Villa Nueva

Captan robo de motocicleta que se comete en apenas 20 segundos en Villa Nueva.

Roban moto en zona 5 de Villa Nueva.
Roban moto en zona 5 de Villa Nueva. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una banda de robamotos intercepta a un motorista y le roba su vehículo en cuestión de segundos en el municipio de Villa Nueva.

Las imágenes evidencian la forma en que operan tres delincuentes que se movilizan en dos motocicletas. En la grabación se observa cómo los sospechosos persiguen a su víctima durante varios metros hasta encontrar el momento adecuado para cometer el asalto.

El hecho ocurre cuando un vehículo de transporte pesado obliga al conductor de la motocicleta a reducir la velocidad en la zona 5 de ese municipio. En ese instante, los delincuentes aprovechan la maniobra para cerrar el paso.

Una de las motocicletas se coloca frente a la víctima mientras la otra se ubica detrás, bloqueando cualquier posibilidad de escape. Segundos después, uno de los robamotos desciende del vehículo de dos ruedas, empuña un arma de fuego y exige al conductor que se baje de la motocicleta.

Bajo amenaza, el motorista y su acompañante descienden del vehículo. El asaltante se sube de inmediato a la motocicleta y, junto a sus cómplices, huye del lugar. Todo el robo ocurre en aproximadamente 20 segundos.

Tras el asalto, las víctimas permanecen en plena vía pública observando cómo los delincuentes se llevan la motocicleta.

Robo de motocicletas en aumento 

Las cifras oficiales reflejan que este tipo de delitos mantiene una tendencia al alza. De acuerdo con datos del Ministerio Público, el robo de motocicletas en la Ciudad de Guatemala ha registrado un incremento sostenido en los últimos años.

Según registros de la institución, en 2020 se reportaron 2 mil 291 denuncias por robo de motocicletas. Para 2025, la cifra alcanzó los 3 mil 989 casos.

Esto representa un aumento aproximado del 74 % en los últimos cinco años, lo que evidencia el crecimiento de este delito y la preocupación de conductores que utilizan motocicletas como principal medio de transporte en el área metropolitana.

