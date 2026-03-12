La historia de la guatemalteca que intentó autodeportarse

Después de casi cuatro décadas viviendo en Estados Unidos, la guatemalteca María Inés Fajardo finalmente logró cumplir su mayor anhelo: regresar a su tierra natal. La mujer, de 86 años, viajó el 11 de marzo hacia Guatemala tras enfrentar durante años dificultades para obtener los documentos necesarios.
Fajardo, originaria de Guastatoya, El Progreso, vivió durante 37 años en Estados Unidos, específicamente en Oakland. Durante ese tiempo intentó en varias ocasiones retornar a Guatemala, pero la falta de documentos oficiales que acreditaran su identidad le impidió concretar su regreso.
Su historia salió a la luz luego de una entrevista con el medio N+ Univision 14, donde expresó su deseo de volver a Guatemala y reencontrarse con su familia.
Eso le pedía yo al Señor de Esquipulas. Se lo pido todas las noches, que me dé fuerzas y fortaleza para poder estar con mi familia", relató la mujer tras conocer que su regreso finalmente sería posible.
También confesó que, desde que emigró, nunca volvió a abrazar a sus seres queridos. "Desde que me vine yo no he tenido un abrazo de ellos. Siempre he soñado con regresarme a mi país", expresó.
Consulado General de Guatemala en San Francisco intervino
Tras conocer su caso, el Consulado General de Guatemala en San Francisco intervino para ayudarla a gestionar la documentación necesaria para viajar.
El cónsul general, Allan Omar Coronado, explicó que se realizaron varias gestiones para otorgarle un pase especial de viaje que permitiera autorizar su retorno.
Es importante saber que no se trata solo de entregar el documento, sino de realizar gestiones para que sea autorizado, ya que recientemente existen ciertas complicaciones para aprobar estos casos", explicó el diplomático.
Fajardo tampoco podía acogerse al programa CBP Home debido a que su pasaporte había expirado.
Tras la muerte de su esposo, la guatemalteca enfrentó serias dificultades económicas en Estados Unidos. Incluso ya no podía pagar la renta, lo que la llevó a tomar la decisión definitiva de regresar.
Hoy, después de 37 años de ausencia, María Inés Fajardo vuelve a Guatemala con la esperanza de reencontrarse con su familia y pasar sus últimos años en el país donde nació.
