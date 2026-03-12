Incendio consume más de 40 viviendas en zona 7

Un incendio de grandes proporciones se registró en la 39 calle y 31 avenida de la colonia Amparo II, de la zona 7 capitalina. Inicialmente, el fuego estaba consumiendo un área forestal, pero luego se extendió hasta llegar al área poblada y arrasó con 43 viviendas.
La alerta se dio al final de la tarde del pasado miércoles, 11 de marzo, cuando las columnas de humo y fuego empezaron a propagarse por los pastizales y árboles del sector. Los vecinos solicitaron apoyo de las unidades de socorro para poder atender esta situación.
Ambulancias y vehículos contra incendios y de abastecimiento fueron trasladados por los Bomberos Municipales y Bomberos Voluntarios para poder trabajar en el combate de las llamas. También acudieron equipos de la Cruz Roja Guatemalteca para sumarse a las labores de atención a los afectados.
Pese a los esfuerzos de los equipos, el fuego se extendía constantemente y alcanzó las residencias, que en su mayoría estaban construidas con láminas y madera, lo que facilitó que el incendio se propagara con facilidad.
Tras más de cinco horas de trabajo arduo y continuó, los cuerpos de socorro pudieron finalmente controlar la situación en este punto y avanzaron a la fase de retiro de escombros y búsqueda de posibles focos que podrían reactivar las llamas.
A su paso, el fuego dejó destrucción y daños a más de 50 personas, que resultaron con quemaduras y síntomas de intoxicación al haber inhalado el humo mientras permanecían en el área a la espera de poder recuperar el acceso a sus hogares.
Atención a afectados por incendio
Los Bomberos Voluntarios informaron que unidades de la Estación Central y las 4ª, 10ª, 49ª, 50ª, 117ª, 122ª y 127ª compañías laboraron para sofocar el incendio que afectó a las viviendas en la colonia Amparo II.
Además, la institución dio a conocer que fueron atendidas 22 personas que resultaron con dificultad respiratoria, por lo que fueron trasladadas hacia el centro de salud del sector. Mientras tanto, otros cuatro pacientes, siendo tres adultos y un menor, fueron llevados hacia la emergencia del hospital General San Juan de Dios con la misma sintomatología.
De igual forma, los técnicos en urgencias médicas brindaron atención a una mujer que resultó con quemaduras en diferentes regiones del cuerpo y la trasladaron hacia la emergencia del hospital General.
Por aparte, los Bomberos Municipales reportaron que a esta emergencia fueron destinados 34 elementos y varias unidades contra incendios, los cuales aportaron para poder combatir el fuego.
De igual forma, se indicó que esa institución atendió a siete personas por intoxicación y trasladó a dos pacientes al hospital San Juan de Dios por presentar quemaduras en diferentes partes del cuerpo. Asimismo, se brindó asistencia a siete personas por crisis respiratorias debido al humo.
En tanto, la Cruz Roja Guatemalteca detalló que el denso humo y la rápida evolución del fuego hacia puntos poblados, como los sectores del "4 de Agosto", "Primavera" y "Los Eucaliptos", generaron una situación de riesgo respiratorio. En ese sentido, durante las operaciones los paramédicos atendieron a 21 personas.
"Mediante evaluaciones clínicas rápidas y la administración de oxigenoterapia, se logró estabilizar a pacientes que presentaban signos de intoxicación por inhalación de humo, evitando complicaciones mayores y descongestionando las salas de urgencias", dijo un portavoz de esta entidad.
La Cruz Roja confirmó que, debido a la gravedad del cuadro de intoxicación y la vulnerabilidad de los pacientes, sus equipos trasladaron en estado delicado a tres niños y un adulto hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios para recibir tratamiento especializado.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7