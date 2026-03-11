Mujer sufre quemaduras durante incendio en la colonia Amparo 2

La tarde de este miércoles 11 de marzo, se registró un incendio de grandes proporciones en la 39 calle y 31 avenida zona 7, colonia Amparo 2, informaron los Bomberos Voluntarios.
Bomberos trabajaron para combatir el incendio que afectó a cinco viviendas en dicha dirección, además auxiliaron a tres menores de edad que presentaban dificultad respiratoria.
Otra mujer sufrió quemaduras en diferentes regiones del cuerpo, informaron los paramédicos de Bomberos. Personal de la Cruz Roja guatemalteca estabilizó y traslado a dos adultos mayores y a los tres niños quienes fueron trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.
Otro incendio se registró en el interior de un taller ubicado en la 18 calle y 3ra. avenida, anexo Ebenezer zona 10 de Mixco, colonia La Comunidad; varios vehículos fueron consumidos en su totalidad y una bodega de repuestos.
En este último incendio no se reportaron personas afectadas, únicamente los daños materiales, informaron los bomberos.