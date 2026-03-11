 Mujer sufre quemaduras durante incendio en la colonia Amparo 2
Nacionales

Mujer sufre quemaduras durante incendio en la colonia Amparo 2

Bomberos también auxiliaron a tres menores con dificultad respiratoria.

Bomberos combaten las llamas en la colonia Ampero 2., Foto Bomberos Voluntarios
Bomberos combaten las llamas en la colonia Ampero 2. / FOTO: Foto Bomberos Voluntarios

La tarde de este miércoles 11 de marzo, se registró un incendio de grandes proporciones en la 39 calle y 31 avenida zona 7, colonia Amparo 2, informaron los Bomberos Voluntarios.

Bomberos trabajaron para combatir el incendio que afectó a cinco viviendas en dicha dirección, además auxiliaron a tres menores de edad que presentaban dificultad respiratoria. 

Otra mujer sufrió quemaduras en diferentes regiones del cuerpo, informaron los paramédicos de Bomberos.  Personal de la Cruz Roja guatemalteca estabilizó y traslado a dos adultos mayores y a los tres niños quienes fueron trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. 

Otro incendio se registró en el interior de un taller ubicado en la 18 calle y 3ra. avenida, anexo Ebenezer zona 10 de Mixco, colonia La Comunidad; varios vehículos fueron consumidos en su totalidad y una bodega de repuestos.

En este último incendio no se reportaron personas afectadas, únicamente los daños materiales, informaron los bomberos. 

Autopatrulla de la PNC cae a barranco en San Marcos

Siete agentes viajaban en el vehículo policial cuando ocurrió el accidente.

